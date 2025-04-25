Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле

Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз

25 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа", – сказал представитель Кремля.

Напомним, Стив Уиткофф посещал Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы. После этой встречи американский спецпосланник рассказал, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".

Позже Дмитрий Песков предупредил о множестве фейков на фоне разговора Путина и Уиткоффа.