Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз
25 апреля 2025, 19:15, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа", – сказал представитель Кремля.
Напомним, Стив Уиткофф посещал Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы. После этой встречи американский спецпосланник рассказал, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".
Позже Дмитрий Песков предупредил о множестве фейков на фоне разговора Путина и Уиткоффа.
19:52:54 25-04-2025
Ялта 2.0.
20:27:37 25-04-2025
Это пугает
22:08:34 25-04-2025
Гость (20:27:37 25-04-2025) Это пугает... Не сцыте все будет нормуль
22:39:52 25-04-2025
Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз - а чё толку? Пацаны русские так и гибнут
16:16:48 26-04-2025
Гость (22:39:52 25-04-2025) Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз - а чё...
Вот этот спецпосланник злодей - заставляет их гибнут!