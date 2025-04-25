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Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле

Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз

25 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа", – сказал представитель Кремля.

Напомним, Стив Уиткофф посещал Россию трижды: 11 февраля13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы. После этой встречи американский спецпосланник рассказал, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".

Позже Дмитрий Песков предупредил о множестве фейков на фоне разговора Путина и Уиткоффа.

США Россия Политика международные отношения

Комментарии 5

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Екатерина Рокотова

19:52:54 25-04-2025

Ялта 2.0.

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Гость

20:27:37 25-04-2025

Это пугает

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Гость

22:08:34 25-04-2025

Гость (20:27:37 25-04-2025) Это пугает... Не сцыте все будет нормуль

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Гость

22:39:52 25-04-2025

Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз - а чё толку? Пацаны русские так и гибнут

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Sic semper tyrannis

16:16:48 26-04-2025

Гость (22:39:52 25-04-2025) Спецпосланник США посещают Россию уже в четвертый раз - а чё...
Вот этот спецпосланник злодей - заставляет их гибнут!

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