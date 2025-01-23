Такой день. Развернутая фура и поваленная елка

О главных событиях Алтайского края за 22 января

23 января 2025, 00:02, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступника стал пенсионер 1965 года рождения, который в вечернее время на минувших выходных возвращался домой. Шел он при помощи костыля.

"В подъезде на лестничной площадке к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать сотовый телефон. Пенсионер ответил отказом и направился к своей квартире, однако злоумышленник пошел вслед за ним и выхватил гаджет из рук, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в МВД.

В Барнауле телефонные мошенники похитили у 20-летней девушки более 200 тысяч рублей.

Горожанке поступил звонок от якобы сотрудницы сотового оператора, которая заявила о необходимости продлить договор на пользование номером, иначе он будет заблокирован. Девушка согласилась и по указанию аферистки продиктовала свой страховой номер индивидуального лицевого счета.

На трассе Барнаул – Бийск произошло ДТП с фурой. Ее развернуло в результате столкновения.

Судя по кадрам очевидцев, в аварии фура потеряла часть груза. Автомобиль могла зацепить "Газель Некст". О пострадавших в аварии не сообщалось.

В Барнауле мощная метель, обрушившаяся на город в полдень 22 января, повалила новогоднюю елку возле ТРЦ "Галактика".

"Упала елочка, которая всем нравилась", – отметил один из жителей краевой столицы.

На новой дороге трассы Белокуриха – Новотырышкино водитель автомобиля "Жигули" не справился с управлением и съехал в кювет.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 46. Они помогли вытащить машину из снежного плена.