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Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Глава государства отметил, что модернизированный самолет лучше управляется, что видно невооруженным глазом

22 февраля 2024, 20:45, ИА Амител

Ту-160 М / Фото: пресс-служба ОАК/ТАСС
Ту-160 М / Фото: пресс-служба ОАК/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М назвал эту машину отличной, и заявил, что ее можно принимать в состав вооруженных сил. Об этом сообщает "Интерфакс".

Журналисты спросили у него, каковы его впечатления от Ту-160М по сравнению с полетом, совершенным на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.

"Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", – сказал он журналистам после полета.Он добавил, что этот Ту-160М "управляется лучше", что видно даже невооруженным глазом. Отдельно он отметил высокую надежность.

Комментарии 12

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Гость

23:42:44 22-02-2024

Жигули, тоже надежная машина, если не знаешь западные модели.

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Гость

07:30:53 23-02-2024

Гость (23:42:44 22-02-2024) Жигули, тоже надежная машина, если не знаешь западные модели... ТУ на фоне американских очень неплох. По рейтингу Форбс (вовсе не пророссийского издания), Ту-160 - номер один. Затем идет в-2 спирит. Потом в-52. Потом ТУ- 95. Повторюсь, это не российская пропаганда, это оценка Форбс из США.

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Гость

00:53:08 23-02-2024

Ас

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Гость

07:15:24 23-02-2024

Летающая "калоша". В СССР ведь только калоши делать-то и умели...

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гость

10:18:48 23-02-2024

Гость (07:15:24 23-02-2024) Летающая "калоша". В СССР ведь только калоши делать-то и уме... вот кляты коммуняки,почти 20 лет летают заразы

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Гость

12:43:53 23-02-2024

гость (10:18:48 23-02-2024) вот кляты коммуняки,почти 20 лет летают заразы... Вообще то 50 лет. Этот самолёт в 70-х годах был разработан...

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Гость

09:23:51 23-02-2024

Судно это или под кроватью или в гражданском флоте. У военных есть только корабли. Соответственно и должность - командир корабля.

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Гость

09:50:14 23-02-2024

Не все осколки великой цивилизации успели распилить на металлолом и продать "партнерам"?

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Гость

09:55:10 23-02-2024

с возрастом ответственности не прибавилось,детские хотелки продолжаются.

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гость

10:45:36 23-02-2024

По данным цру сша в России уже проходят испытания под американской классификации летательной машины "сумерки" (беспилотный российский флагман с ИИ) 18 - 20 махов носитель 33 ядерных боеголовок и даже при его уничтожении происходит распад этих головок с их самонаведением на заданные цели. Это есть в нэте. А калоши не калоши всё-равно они хороши.Так то сударь.

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Гость

13:13:32 23-02-2024

Этот ракетоносец может спокойно накидать "груз" допустим на некую территорию противника от которой кроме пыли ничего не останется и спокойно вернуться домой.И если несколько таких калош лягут на курс порта Одесса то там точно не будет ничего.И еще хохлы для вас же лучше не мельтишить тут.Тут вам не рады.

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Гость

10:45:01 24-02-2024

Туполев был бы счастлив.

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