Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным
Глава государства отметил, что модернизированный самолет лучше управляется, что видно невооруженным глазом
22 февраля 2024, 20:45, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М назвал эту машину отличной, и заявил, что ее можно принимать в состав вооруженных сил. Об этом сообщает "Интерфакс".
Журналисты спросили у него, каковы его впечатления от Ту-160М по сравнению с полетом, совершенным на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.
"Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", – сказал он журналистам после полета.Он добавил, что этот Ту-160М "управляется лучше", что видно даже невооруженным глазом. Отдельно он отметил высокую надежность.
23:42:44 22-02-2024
Жигули, тоже надежная машина, если не знаешь западные модели.
07:30:53 23-02-2024
Гость (23:42:44 22-02-2024) Жигули, тоже надежная машина, если не знаешь западные модели... ТУ на фоне американских очень неплох. По рейтингу Форбс (вовсе не пророссийского издания), Ту-160 - номер один. Затем идет в-2 спирит. Потом в-52. Потом ТУ- 95. Повторюсь, это не российская пропаганда, это оценка Форбс из США.
00:53:08 23-02-2024
Ас
07:15:24 23-02-2024
Летающая "калоша". В СССР ведь только калоши делать-то и умели...
10:18:48 23-02-2024
Гость (07:15:24 23-02-2024) Летающая "калоша". В СССР ведь только калоши делать-то и уме... вот кляты коммуняки,почти 20 лет летают заразы
12:43:53 23-02-2024
гость (10:18:48 23-02-2024) вот кляты коммуняки,почти 20 лет летают заразы... Вообще то 50 лет. Этот самолёт в 70-х годах был разработан...
09:23:51 23-02-2024
Судно это или под кроватью или в гражданском флоте. У военных есть только корабли. Соответственно и должность - командир корабля.
09:50:14 23-02-2024
Не все осколки великой цивилизации успели распилить на металлолом и продать "партнерам"?
09:55:10 23-02-2024
с возрастом ответственности не прибавилось,детские хотелки продолжаются.
10:45:36 23-02-2024
По данным цру сша в России уже проходят испытания под американской классификации летательной машины "сумерки" (беспилотный российский флагман с ИИ) 18 - 20 махов носитель 33 ядерных боеголовок и даже при его уничтожении происходит распад этих головок с их самонаведением на заданные цели. Это есть в нэте. А калоши не калоши всё-равно они хороши.Так то сударь.
13:13:32 23-02-2024
Этот ракетоносец может спокойно накидать "груз" допустим на некую территорию противника от которой кроме пыли ничего не останется и спокойно вернуться домой.И если несколько таких калош лягут на курс порта Одесса то там точно не будет ничего.И еще хохлы для вас же лучше не мельтишить тут.Тут вам не рады.
10:45:01 24-02-2024
Туполев был бы счастлив.