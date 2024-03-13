НОВОСТИПолитика

Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Президент подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими

13 марта 2024, 14:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

С Россией никто не будет считаться, если она не сможет себя защитить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"Если мы сами себя не сможем защитить, то с нами никто не будет считаться. И для российской государственности последствия могут быть катастрофическими", – подчеркнул Путин.

Также глава государства заявил, что Россия готова к ядерной войне, если речь будет идти о существовании российского государства.

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ядерная война и СВО. О чем скажет Путин в большом интервью и где его посмотреть?

Судя по опубликованным тезисам, интервью будет посвящено ситуации на фронте, отношениях с Западом и ядерной войне
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Россия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:00:39 13-03-2024

как это, не сможет? все мы сможем!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:47 13-03-2024

Гость (15:00:39 13-03-2024) как это, не сможет? все мы сможем! ... а Вы за всех то не говорите

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:32 13-03-2024

Главное что бы это было не подготовка общественного мнения...! Но меня занимает другой вопрос - как Советы получив полуразрушенную страну в 17 году, в 45 смогли победить коллективный запад и заставить всех считаться с нами!?!? А тут за 30 лет "без потрясений" нам светит угроза проиграть и с нами перестанут считаться... т.е., начнут нагло занимать желаемые территории...!? Как те смогли, а эти могут не смочь!?!?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:32:50 13-03-2024

Сможем!
Вы ещё постоим на себя.
Пусть только ломанутся.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров