Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься
Президент подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими
13 марта 2024, 14:10, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
С Россией никто не будет считаться, если она не сможет себя защитить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
"Если мы сами себя не сможем защитить, то с нами никто не будет считаться. И для российской государственности последствия могут быть катастрофическими", – подчеркнул Путин.
Также глава государства заявил, что Россия готова к ядерной войне, если речь будет идти о существовании российского государства.
15:00:39 13-03-2024
как это, не сможет? все мы сможем!
15:27:47 13-03-2024
Гость (15:00:39 13-03-2024) как это, не сможет? все мы сможем! ... а Вы за всех то не говорите
15:45:32 13-03-2024
Главное что бы это было не подготовка общественного мнения...! Но меня занимает другой вопрос - как Советы получив полуразрушенную страну в 17 году, в 45 смогли победить коллективный запад и заставить всех считаться с нами!?!? А тут за 30 лет "без потрясений" нам светит угроза проиграть и с нами перестанут считаться... т.е., начнут нагло занимать желаемые территории...!? Как те смогли, а эти могут не смочь!?!?
21:32:50 13-03-2024
Сможем!
Вы ещё постоим на себя.
Пусть только ломанутся.