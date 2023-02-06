Тысячи человек пострадали в Турции из-за землетрясения. Видео с людьми под завалами

Обрушилось более 1 700 домов

06 февраля 2023, 14:29, ИА Амител

Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 284, сообщает ТАСС.

"Более 2 300 человек пострадали, свыше 1 700 домов обрушилось", – сообщают власти.

В Сирии, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения стали 111 человек и 516 пострадали.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.

Посольство РФ в Анкаре сообщило, что к настоящему моменту нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Такое же заявление сделало и посольство РФ в Дамаске.

В Сирии для ликвидации последствий землетрясения и помощи пострадавшим привлекли армию.