Тысячи человек пострадали в Турции из-за землетрясения. Видео с людьми под завалами
Обрушилось более 1 700 домов
06 февраля 2023, 14:29, ИА Амител
Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 284, сообщает ТАСС.
"Более 2 300 человек пострадали, свыше 1 700 домов обрушилось", – сообщают власти.
В Сирии, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения стали 111 человек и 516 пострадали.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии.
Посольство РФ в Анкаре сообщило, что к настоящему моменту нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Такое же заявление сделало и посольство РФ в Дамаске.
В Сирии для ликвидации последствий землетрясения и помощи пострадавшим привлекли армию.
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