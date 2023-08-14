Пять правил, которые помогут сохранить здоровье печени
Этот орган играет большую роль в функционировании организма
14 августа 2023, 17:28, ИА Амител LjN8KEq7p
Печень выполняет огромное число функций: отвечает за выработку и секрецию желчи, уничтожение токсинов, регулирование выработки гормонов, образование ферментов и холестерина, а также многое другое. В современном мире чрезвычайно распространены заболевания органа, в том числе туберкулез печени*, цирроз, различные виды гепатитов и многое другое. Как их избежать, расскажем ниже.
Правильное питание
Сбалансированное питание с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ полезно для печени, а также всего организма. Чтобы орган оставался здоровым долгие годы, важно:
- отдавать предпочтение щадящим способам приготовления пищи: варке, тушению, запеканию;
- употреблять много свежей зелени, семян, овощей, фруктов, орехов. Хлеб и выпечку следует выбирать из муки грубого помола;
- рыбные и мясные супы рекомендовано готовить только на втором бульоне;
- отказаться или минимизировать употребление жирного мяса, сладостей, консервированных продуктов, полуфабрикатов, кофе, солений, копченостей, тортов и пирожных с кремом и т.д.;
- мясо, рыбу, молочную продукцию лучше выбирать средне- или маложирных сортов.
Свекла, яблоки, морковь, цитрусы, чеснок, вишня, зелень – эти простые и доступные по цене продукты являются настоящим суперпитанием для вашей печени.
Отказ от вредных привычек
При употреблении алкоголя и курении печень работает в усиленном режиме, направленном на нейтрализацию ядов и продуктов распада спирта и никотина. Постоянное функционирование на пределе возможностей приводит к постепенному разрушению органа.
Разумный прием медикаментов
Нерациональное использование лекарственных препаратов создает дополнительную нагрузку на печень. Когда речь идет о медикаментах, назначенных врачом, – это оправданно, но часто люди занимаются самолечением, которое может иметь низкую эффективность и приносить больше вреда, чем пользы.
Правильная очистка
Чтобы обеспечить мягкую и эффективную детоксикацию, полезно пить отвар расторопши, шалфея, зеленый чай. Также очистку обеспечивает регулярное употребление продуктов, о которых мы писали выше.
Движение
Если вы страдаете от гиподинамии, имеете лишний вес, часто отмечаете слабость и сонливость, необходимо включить в жизнь регулярные физические нагрузки. Обычно достаточно нескольких занятий в неделю, чтобы похудеть и поддержать здоровье.
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