Пять правил, которые помогут сохранить здоровье печени

Этот орган играет большую роль в функционировании организма

14 августа 2023, 17:28, ИА Амител LjN8KEq7p

Болезнь / Фото: Freepik

Печень выполняет огромное число функций: отвечает за выработку и секрецию желчи, уничтожение токсинов, регулирование выработки гормонов, образование ферментов и холестерина, а также многое другое. В современном мире чрезвычайно распространены заболевания органа, в том числе туберкулез печени*, цирроз, различные виды гепатитов и многое другое. Как их избежать, расскажем ниже.

Правильное питание

Сбалансированное питание с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ полезно для печени, а также всего организма. Чтобы орган оставался здоровым долгие годы, важно:

отдавать предпочтение щадящим способам приготовления пищи: варке, тушению, запеканию;

употреблять много свежей зелени, семян, овощей, фруктов, орехов. Хлеб и выпечку следует выбирать из муки грубого помола;

рыбные и мясные супы рекомендовано готовить только на втором бульоне;

отказаться или минимизировать употребление жирного мяса, сладостей, консервированных продуктов, полуфабрикатов, кофе, солений, копченостей, тортов и пирожных с кремом и т.д.;

мясо, рыбу, молочную продукцию лучше выбирать средне- или маложирных сортов.

Свекла, яблоки, морковь, цитрусы, чеснок, вишня, зелень – эти простые и доступные по цене продукты являются настоящим суперпитанием для вашей печени.

Отказ от вредных привычек

При употреблении алкоголя и курении печень работает в усиленном режиме, направленном на нейтрализацию ядов и продуктов распада спирта и никотина. Постоянное функционирование на пределе возможностей приводит к постепенному разрушению органа.

Разумный прием медикаментов

Нерациональное использование лекарственных препаратов создает дополнительную нагрузку на печень. Когда речь идет о медикаментах, назначенных врачом, – это оправданно, но часто люди занимаются самолечением, которое может иметь низкую эффективность и приносить больше вреда, чем пользы.

Правильная очистка

Чтобы обеспечить мягкую и эффективную детоксикацию, полезно пить отвар расторопши, шалфея, зеленый чай. Также очистку обеспечивает регулярное употребление продуктов, о которых мы писали выше.

Движение

Если вы страдаете от гиподинамии, имеете лишний вес, часто отмечаете слабость и сонливость, необходимо включить в жизнь регулярные физические нагрузки. Обычно достаточно нескольких занятий в неделю, чтобы похудеть и поддержать здоровье.

Фонд "Профмедфорум"

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