"Пятерочка" начнет присылать покупателям уведомления о пропавших людях

Сообщения увидят пользователи приложения, которые недавно заходили в магазины рядом с местом исчезновения человека

22 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Поиски пропавшего человека / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка", входящая в X5 ("Икс5"), вместе с отрядом "ЛизаАлерт" запускает новый инструмент для поиска пропавших людей. Теперь покупателям магазинов "у дома" могут приходить адресные пуш-уведомления в мобильном приложении сети. Такие сообщения получат пользователи, которые недавно посещали магазины рядом с местом исчезновения человека. В уведомлении укажут данные от "ЛизаАлерт" и добавят прямую ссылку на сайт отряда, где размещена подробная ориентировка с фотографией.

По данным проекта, каждый год в России пропадают около 200 тысяч человек. Более 80% из них находят живыми. Часто в этом помогают не только поисковые отряды, но и обычные жители, которые вовремя замечают ориентировку, вспоминают важную деталь или передают информацию волонтерам.

Сообщение тем, кто мог быть рядом

Новая система работает на платформе "Проактивная забота", которая входит в подразделение X5 "Клиентский опыт". Ее задача — быстро донести информацию до людей, которые могли оказаться рядом с местом пропажи и заметить человека.

Технологию уже проверили в пяти городах Подмосковья. Там поиски успешно завершили, а охват уведомлений составил 50 тысяч пользователей приложения торговой сети.

На первом этапе сообщения будут направлять покупателям, которые заходили в магазины сети за последние двое суток. Это около 2 млн человек в месяц. Если клиенты поддержат инициативу, период охвата хотят увеличить до четырех-шести дней. Тогда число получателей сообщений от поисковиков вырастет в два-три раза.

Пуш-уведомление / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Привычные бумажные объявления по-прежнему важны, но в быстром городском ритме люди могут их не заметить, отметил руководитель продукта "Проактивная забота" розничной торговой компании X5 Евгений Лавровский.

«Наш проект переносит эту информацию туда, куда люди смотрят чаще всего — в экран смартфона. Когда сообщение приходит в мобильном приложении, его сложно пропустить. В таких делах критически важно время: чем больше жителей района оперативно узнают о пропавшем, тем выше шансы найти его живым», — считает Евгений Лавровский.

По его словам, цифровой инструмент не отменяет традиционные способы поиска, а дополняет их. Он помогает быстрее предупредить именно тех людей, которые могут помочь в конкретном районе.

В "ЛизаАлерт" считают, что новая технология может усилить работу поисковиков. Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", директор АНО "Центр поиска пропавших людей" Григорий Сергеев подчеркнул, что даже обычные ориентировки дают большой результат.

«Это невероятно сильный инструмент. Просто представьте: до 40% людей мы сейчас находим благодаря обычным бумажным ориентировкам. Люди видят фотографию, вспоминают, замечают, сообщают важную информацию», — комментирует Григорий Сергеев.

И добавляет, что новые технологии помогут точнее выбирать аудиторию для сообщений. Оповещение получит не случайный человек, а тот, кто действительно мог видеть пропавшего в нужном районе и в нужное время. По оценке поисковиков, такой подход может вывести профилактику и поиск на другой уровень.

Партнерство уже помогает людям

Новая инициатива продолжает многолетнюю совместную работу "Пятерочки" и "ЛизаАлерт". Один из первых проектов партнеров — "Островки безопасности". Они действуют во всех магазинах сети с 2019 года.

Если ребенок, пожилой или дезориентированный человек потерялся, он может попросить помощи у сотрудников магазина. Персонал знает, как действовать в такой ситуации.

Только за четыре месяца 2026 года благодаря "Островкам безопасности" домой вернулись 400 детей и взрослых. За все время работы проекта помощь получили более 8,5 тысячи человек.

Запуск пуш-уведомлений расширяет эту систему. Теперь магазины "у дома" становятся не только безопасной точкой на маршруте, но и частью быстрого оповещения жителей. Чем раньше человек увидит ориентировку, тем выше шанс, что важная информация быстро попадет к поисковикам.