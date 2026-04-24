С заботой о планете. "Пятерочка" учредила День перехода на электронные чеки

24 апреля 2026, 14:10, ИА Амител

Торговая сеть "Пятерочка", входящая в продуктовую розничную компанию X5 ("Икс 5"), объявила об учреждении ежегодного Дня перехода на электронные чеки. Его будут отмечать 22 апреля. Инициатива призвана напомнить о проблеме утилизации бумажных чеков и сократить объем отходов, которые ежедневно появляются в ретейле. В компании считают, что даже частичный переход на цифровой формат может заметно снизить нагрузку на окружающую среду и при этом сделать покупки удобнее для самих клиентов.

Почему подняли эту тему

По данным Федеральной налоговой службы, в России каждый день пробивают около 220 млн фискальных чеков. За год их число превышает 80 млрд. В результате на полигонах скапливаются огромные объемы чековой ленты. По оценкам, за год этот показатель может доходить до 60 тыс. тонн.

При этом бумажные чеки трудно перерабатывать из-за технических особенностей материала. Именно поэтому в "Пятерочке" решили отдельно обратить внимание на эту проблему. Сейчас на электронные чеки в сети приходится около 10% от общего числа выданных документов.

Управляющий директор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов отметил, что бумажные чеки трудно поддаются переработке и создают заметную нагрузку на природу.

«Мы хотим обратить внимание всех покупателей и пользователей услуг, не только в нашей сети, но в целом по стране, что перевод чеков в электронный вид — это не только про экологичное поведение, но и про более комфортный клиентский опыт. Для нас это в первую очередь вопрос заботы — о людях, о повседневном удобстве и о том, в какой среде мы живем», — подчеркнул управляющий директор торговой сети "Пятерочка".

Что говорят покупатели

Судя по результатам исследования, которое компания Russian Field ("Рашн Филд") провела в марте — апреле 2026 года, бумажные чеки для многих покупателей уже не имеют большой ценности. Постоянно не забирают их 58% участников опроса. Из них 49% делают это выборочно и обычно оставляют чек на кассе, а еще 9% уже осознанно перешли на электронный формат.

При этом всегда забирают бумажные чеки 42% респондентов. Но и тут картина неоднозначная: 26% из них потом сразу выбрасывают чек в мусорный контейнер.

Причины такого отношения в основном практичные. Так, 32% опрошенных сообщили, что в принципе не используют чек как инструмент проверки, поэтому бумажный вариант им не нужен. Еще 29% признались, что пока не перешли на электронный формат, но бумажные чеки нередко просто забывают забрать. А 26% считают их лишним мусором.

При этом треть участников опроса уверенно заявили, что электронный формат удобнее именно с учетом функций, которые несет сам чек. Бумажный вариант, по мнению покупателей, стоит оставлять в тех случаях, когда он действительно нужен. Например, при покупке техники и товаров с гарантийным сроком обслуживания — так считают 57% опрошенных. Еще 55% выступают за сохранение бумажного чека при покупке дорогих товаров, а 51% — в ситуациях, когда нужно отчитаться перед работодателем.

Что может ускорить переход

В "Пятерочке" отмечают, что многие покупатели уже готовы отказаться от бумаги. Сейчас 38% опрошенных поддерживают саму идею перехода на электронные чеки и готовы ею воспользоваться. Еще 67% готовы принять такую механику, если она действительно поможет снизить вред для окружающей среды.

Главными стимулами для перехода участники опроса назвали вполне конкретные преимущества. Для 50% важны дополнительные бонусы и скидки. Еще 47% считают плюсом возможность быстро оформить возврат товара без поиска бумажного чека. Для 33% важнее экологичный подход к покупкам. Хранение всех чеков в одном интерфейсе назвали удобным 31% респондентов, а 26% отметили, что отказ от печати может ускорить обслуживание на кассах.

Инициативу сети поддержали и эксперты в экологической сфере. Директор системы "Лесной эталон", член общественного совета "Рослесхоза" Николай Шматков обратил внимание на символичность даты.

«Мы поддерживаем замечательную инициативу торговой сети: очень символично, что День перехода на электронные чеки будет отмечаться в День Земли. Перейти на электронный чек — это подарок Земле и вклад в сохранение лесов, сокращение загрязнения планеты химическими веществами, необходимыми для производства термобумаги. Мы надеемся, что к этой инициативе будут активно присоединяться другие компании, а средства, сэкономленные на печати чеков, пойдут на проекты по сохранению биоразнообразия лесов», — сказал он.

И добавил, что если бумажный чек все же нужен, торговым сетям стоит использовать бумагу, сертифицированную по строгим стандартам лесной сертификации. Это, по его мнению, поможет сохранять старовозрастные леса.

Что уже работает

Сейчас покупатели "Пятерочки" уже могут отказаться от бумажных чеков через мобильное приложение в рамках экопроекта "Спаси лес", который сеть запустила в августе 2025 года. Для этого нужно указать и подтвердить адрес электронной почты, а затем включить функцию в личном профиле.

С начала действия программы на цифровой формат перешли миллионы покупателей. Благодаря этому удалось сэкономить более 220 тыс. рулонов чековой ленты и сохранить 221 дерево.

В торговой сети рассчитывают, что в будущем День перехода на электронные чеки поддержат и другие ретейлеры, а также участники рынка. В "Пятерочке" считают, что совместные шаги помогут быстрее распространить цифровые чеки и со временем сделать их привычной практикой. Для компании это часть более широкой стратегии устойчивого развития, где важны не только экологические решения, но и более ответственные и удобные повседневные привычки покупателей.