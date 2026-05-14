Рабочий погиб после удара током на строительной площадке в Барнауле

Погибший занимался монтажом теплоизоляции в подвальном помещении строящегося дома

14 мая 2026, 14:31, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет сотрудник подрядной организации, которого обвиняют в нарушении правил безопасности после гибели рабочего на стройке многоэтажного дома. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, трагедия произошла в августе прошлого года на строительной площадке в Центральном районе города.

По данным следствия, обвиняемый отвечал за соблюдение требований охраны труда при проведении строительно-монтажных работ. При этом к выполнению задач был допущен молодой человек, который официально не состоял в штате организации и не имел необходимой подготовки для безопасной работы.

Следователи также считают, что с мужчиной не проводили обязательные инструктажи, включая обучение технике безопасности.

В день трагедии рабочий занимался монтажом теплоизоляции в подвальном помещении строящегося дома. Для выполнения работ ему выдали электрический перфоратор и удлинитель с поврежденной изоляцией.

Во время использования оборудования мужчина получил смертельный удар током и погиб на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В следственном управлении сообщили, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что гибель рабочего на заводе в Барнауле закончилась условным сроком для мастера. Материальный и моральный вред семье погибшего был возмещен еще на стадии следствия.