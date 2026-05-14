Рабочий погиб после удара током на строительной площадке в Барнауле
Погибший занимался монтажом теплоизоляции в подвальном помещении строящегося дома
14 мая 2026, 14:31, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет сотрудник подрядной организации, которого обвиняют в нарушении правил безопасности после гибели рабочего на стройке многоэтажного дома. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, трагедия произошла в августе прошлого года на строительной площадке в Центральном районе города.
По данным следствия, обвиняемый отвечал за соблюдение требований охраны труда при проведении строительно-монтажных работ. При этом к выполнению задач был допущен молодой человек, который официально не состоял в штате организации и не имел необходимой подготовки для безопасной работы.
Следователи также считают, что с мужчиной не проводили обязательные инструктажи, включая обучение технике безопасности.
В день трагедии рабочий занимался монтажом теплоизоляции в подвальном помещении строящегося дома. Для выполнения работ ему выдали электрический перфоратор и удлинитель с поврежденной изоляцией.
Во время использования оборудования мужчина получил смертельный удар током и погиб на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В следственном управлении сообщили, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что гибель рабочего на заводе в Барнауле закончилась условным сроком для мастера. Материальный и моральный вред семье погибшего был возмещен еще на стадии следствия.
14:40:05 14-05-2026
а для чего в конторе инженер по ТБ?
для отсидки, если терриконом гумажек не обложился со всех сторон..
15:20:11 14-05-2026
Musik (14:40:05 14-05-2026) а для чего в конторе инженер по ТБ? для отсидки, если те...
Как правило, работники вроде инженера по ТБ, нужны для ведения журналов в которых расписываются что с ними проведён инструктаж. Ну, как раз для таких случаев, а не для контроля соблюдения ТБ в производственном процессе.
15:42:29 14-05-2026
и насколько молодой нелегал был убит по вине инженера по ТБ?!
16:11:12 14-05-2026
Свежая новость.
17:54:20 14-05-2026
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Будь осторожен!
Виктор Цой