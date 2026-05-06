В Яровом рабочий погиб на мусорном полигоне при выгрузке бытовых отходов

Зажало голову между задним бортом и загрузочным бункером

06 мая 2026, 11:01, ИА Амител

Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на полигоне твердых бытовых отходов в Яровом, сообщает алтайский СК.

«При разгрузке мусоровоза голова одного из рабочих оказалась зажатой между задним бортом и загрузочным бункером автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

Несчастный случай произошел 1 мая 2026 года. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по признакам "причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее на Черемновском сахарном заводе в Павловском районе рабочий погиб, провалившись в отверстие.