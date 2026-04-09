В Алтайском крае рабочий погиб, провалившись в отверстие на сахарном заводе

09 апреля 2026, 16:08, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Черемновском сахарном заводе в Павловском районе произошел смертельный несчастный случай — рабочий погиб, упав в технологическое отверстие. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Алтайском крае и Республике Алтай.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 марта около 11:00. Аппаратчик центрифугирования на продуктовом участке предприятия во время выполнения производственной операции провалился в незакрытое отверстие в полу и упал с высоты около пяти метров.

В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время на предприятии проводится расследование. Работодатель создал комиссию, которую возглавила заместитель начальника отдела региональной Гострудинспекции Назарова О.Г. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В рамках расследования проводятся опросы должностных лиц и очевидцев инцидента, осуществляется сбор и систематизация документов, имеющих отношение к происшествию. Особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствовавших возникновению опасной ситуации, а также выявлению возможных нарушений требований промышленной безопасности и охраны труда, которые могли привести к данному несчастному случаю», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что гибель рабочего на заводе в Барнауле закончилась условным сроком для мастера. Материальный и моральный вред семье погибшего был возмещен еще на стадии следствия.