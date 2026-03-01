Гибель рабочего на заводе в Барнауле закончилась условным сроком для мастера

Материальный и моральный вред семье погибшего был возмещен еще на стадии следствия

01 марта 2026, 16:08, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Барнаульский суд поставил точку в деле о гибели рабочего в литейном цехе: мастер, допустивший смертельное нарушение техники безопасности, отделался условным сроком. О решении сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Трагедия произошла весной прошлого года на одном из городских заводов. Следствие установило, что к опасным работам допустили сотрудника без необходимой подготовки и опыта. Мужчину поставили на заливку отливок расплавленным металлом, при этом он фактически работал в одиночку с разливочным ковшом, подвешенным к кран-балке. Во время перемещения конструкции произошел резкий всплеск металла, который обрушился прямо на рабочего.

«Пострадавший получил тяжелые термические ожоги — поражено оказалось около 45% поверхности тела. Ожоги второй и третьей степени пришлись на лицо, туловище и конечности. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось — он скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования было установлено, что ответственность за организацию работ и допуск неподготовленного сотрудника лежала на мастере цеха. Как уточнили в надзорном ведомстве, материальный и моральный вред семье погибшего был возмещен еще на стадии следствия.

Суд признал фигуранта виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. В итоге ему назначили один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее в Балашовском районе Саратовской области произошел несчастный случай со смертельным исходом на предприятии по переработке сельхозпродукции. Рабочий упал в емкость с гречкой на производстве и погиб.