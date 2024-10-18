Рабочий упал с шестого этажа в Барнауле

Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы

18 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Строитель / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле рабочий выпал из проема окна строящегося здания, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Инцидент случился 17 октября на улице Шевченко, когда 51-летний мужчина выполнял монтажные работы на шестом этаже.

По данным помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, потерпевший выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас он в реанимации.

В связи с этим алтайский прокурор Антон Герман поручил прокурору Железнодорожного района проверить исполнение трудового законодательства и соблюдение правил техники безопасности. Также ведомство контролирует принятие процессуального решения.