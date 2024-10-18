НОВОСТИПроисшествия

Рабочий упал с шестого этажа в Барнауле

Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы

18 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Строитель / Источник фото: pxhere.com
Строитель / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле рабочий выпал из проема окна строящегося здания, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Инцидент случился 17 октября на улице Шевченко, когда 51-летний мужчина выполнял монтажные работы на шестом этаже.

По данным помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, потерпевший выжил, но получил тяжелые травмы. Сейчас он в реанимации.

В связи с этим алтайский прокурор Антон Герман поручил прокурору Железнодорожного района проверить исполнение трудового законодательства и соблюдение правил техники безопасности. Также ведомство контролирует принятие процессуального решения. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:23:31 18-10-2024

Какой на фиг монтажник в 51 год? После 40 уже нет гибкости и ловкости. природу не обманешь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:05 18-10-2024

Гость (12:23:31 18-10-2024) Какой на фиг монтажник в 51 год? После 40 уже нет гибкости и... пенсионный возраст подняли до 65 у мужчин.....нет не слышали. Слава Ему!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:59 18-10-2024

паралитиком инвалидом останется

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров