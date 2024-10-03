Следователи и прокуратура разбираются в гибели рабочего на стройке в Барнауле

Мужчина упал с высоты 12 метров

03 октября 2024, 14:05, ИА Амител

Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087305

Следственный комитет и прокуратура разбираются в ситуации с гибелью рабочего на стройплощадке в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомств.

По данным СК, 35-летний мужчина работал на объекте на улице Гоголя. Он занимался уборкой пены из швов на четвертом этаже и упал с высоты 12 метров. От полученных травм он скончался на месте.

В рамках проверки следователи выяснят, соблюдались ли требования безопасности на стройке. Также проверкой занимается прокуратура.

Ранее о происшествии на площадке по улице Гоголя рассказали очевидцы в социальных сетях.