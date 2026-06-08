Радуга украсила вечернее небо над Барнаулом. Фото

Дождь и град "прошлись" по краевой столице

08 июня 2026, 20:14, ИА Амител

Радуга над Барнаулом / Фото: amic.ru

Дождь и град "набросились" на Барнаул вечером 8 июня. Непогода продлилась недолго — вскоре в небе над краевой столицей воцарилась радуга. Amic.ru успел запечатлеть ее.

О кратковременных дождях, грозах и граде ранее сообщали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

По данным ЦГМС, в ночь на 9 июня в Алтайском крае местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, в Барнауле — преимущественно без осадков. Днем 9 июня в краевой столице также не ожидается существенных осадков.

Лето в Алтайском крае началось с аномальной жары и уже вторую неделю столбики термометров держатся на уровне +30 градусов и выше. Такая же погода сейчас, например, в Конго и Камеруне. Температура на уровне +30 градусов продержится в крае до четверга, 11 июня. Уже в выходные, 13 и 14 июня, будет около +25 градусов и ожидаются дожди. До конца июня, начиная со второй половины месяца, прогнозируется +22...+25 градусов.