Ученый объяснил увеличение количества необычных погодных явлений в мире

Последние 40–50 лет число опасных погодных явлений выросло примерно в три-четыре раза

07 июня 2026, 10:07, ИА Амител

Погода / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Климатолог предупредил о росте числа опасных погодных явлений в России. По словам ученого, за последние десятилетия количество природных аномалий, наносящих ущерб людям и экономике, заметно увеличилось, а в будущем эта тенденция, вероятно, сохранится. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

По его словам, мировая статистика показывает, что за последние 40–50 лет число опасных погодных явлений выросло примерно в три-четыре раза.

«По статистике Росгидромета, в конце прошлого века в год происходило где-то 150–200 опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли ущерб людям и экономике, а уже в десятых годах этого века число таких случаев увеличилось, по крайней мере, вдвое», — отметил эксперт.

Согласно приведенным данным, за первые два десятилетия XXI века в России ежегодно в среднем фиксировалось 371 опасное природное явление, причинившее ущерб. В зависимости от региона это могут быть ураганы, сильные ветры, ливни, засухи, сходы лавин и другие природные процессы. Кроме того, ученые отмечают увеличение числа продолжительных периодов жары.

Киселев подчеркнул, что связь между ростом числа аномалий и изменением климата становится все более очевидной, хотя накопленных данных пока недостаточно для окончательных выводов.

«Данных статистики пока еще недостаточно для того, чтобы утверждать с полной уверенностью, что эти процессы на сто процентов связаны с изменениями климата, но, скорее всего, это так, поскольку статистика накапливается», — пояснил специалист.

По его словам, если сравнивать регионы по количеству опасных явлений на единицу площади, наиболее уязвимыми оказываются Центральный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. При этом наиболее благополучным по этому показателю остается Северо-Западный федеральный округ.

Эксперт считает, что в ближайшие годы число опасных погодных явлений в стране продолжит расти, однако это не означает, что каждый следующий год обязательно будет хуже предыдущего.