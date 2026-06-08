Грозы, град и жара. Какая погода ждет Алтайский край 8 июня

Порывы ветра местами достигнут 18 м/с

08 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Град / Фото очевидицы amic.ru

До +35 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +25...+30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.