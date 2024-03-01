Раненого бойца СВО с Алтая, возвращавшегося домой, высадили из самолета
Бортпроводница решила, что мужчина курил в туалете, однако сигарет при нем не было, не было дыма и не сработал датчик
01 марта 2024, 15:12, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в Москве, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с полученным ранением, сняли с рейса ввиду того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет Telegram-канал Shot, участник СВО возвращался домой из Москвы в Барнаул после трехмесячного лечения.
"Когда пассажиры стали занимать свои места, мужчина направился в туалет. Бортпроводница почувствовала табачный запах и сообщила об этом командиру судна, а тот вызвал полицию", – отмечает канал.
Стоит отметить, что дыма и окурка никто не видел. Установленные в туалете датчики дыма не сработали. Сигарет у пассажира при себе не было, они находились в сумке в багажном отсеке над сиденьем.
15:17:41 01-03-2024
Байкот "Победе". Пусть воздух возят.
15:20:30 01-03-2024
Что за авиакомпания? Не "Победа"?
15:22:41 01-03-2024
А как пилот то летает, если он после ковида запахов не чувствует? Вот где косяк косяков то! А вообще, Победа - самя скотская авиакомпания из существующих.
15:45:33 01-03-2024
Гость (15:22:41 01-03-2024) А как пилот то летает, если он после ковида запахов не чувст... Ну пилот же не муха навозная, по запаху летать. У него глаза после ковида остались
15:35:52 01-03-2024
Летчика и бортпроводников в окопы немедленно
15:39:09 01-03-2024
А помнится давным давно я спокойно покуривал в самолёте,пил вкусный сок с говяжьей отбивной и при посадке наслаждался мятой леденцов. Когда это было...Эх..
15:50:21 01-03-2024
гость (15:39:09 01-03-2024) А помнится давным давно я спокойно покуривал в самолёте,пил ... Это было при тоталитарном режиме,когда изготавливали только калоши.
16:20:51 01-03-2024
Гость (15:50:21 01-03-2024) Это было при тоталитарном режиме,когда изготавливали только... Да были времена ,так было просто и не дорого и главное какая была обслуга. Ну да перелёты были долгие ,но очень уютно в памяти засело. Да и в отпуск летали и в командировки.Благодать.
19:04:56 01-03-2024
гость (15:39:09 01-03-2024) А помнится давным давно я спокойно покуривал в самолёте,пил ... это было в СССР!
12:22:01 02-03-2024
гость (15:39:09 01-03-2024) А помнится давным давно я спокойно покуривал в самолёте,пил ... Дааа... Перила из красного дерева, ковровые дорожки, большие расстояния между креслами, сигареты, игры, журналы...
15:41:46 01-03-2024
Я сам не очень люблю курящих, но чтоб вот так, бездоказательно, и не важно- участник СВО или нет, просто человек... Не доказательтств, нет дыма, какого лешего эти упыри занимаются самоуправством? А пилот пусть в мехвода танка переучивается, там всего 2 рычага, одна ручка и 3 педали, как раз для его уровня мозгов...
15:47:28 01-03-2024
Дождитесь расследования - линчеватели.
15:47:35 01-03-2024
Стюардесса быковатая попалась.
15:48:19 01-03-2024
Молодец боец - не сдается. А экипаж от безделья волну подняли.
15:49:43 01-03-2024
так в итоге с рейса его стюардесса сняла, или полицаи?
15:52:24 01-03-2024
Летел как-то, а рядом сидел вагнеровец в их форме с нашивками. Молодой, но воняло от него так, что весь полёт меня тошнило.
16:31:04 01-03-2024
Гость (15:52:24 01-03-2024) Летел как-то, а рядом сидел вагнеровец в их форме с нашивкам... Взблевнули?
18:43:55 01-03-2024
Гость (15:52:24 01-03-2024) Летел как-то, а рядом сидел вагнеровец в их форме с нашивкам... А что же ты ему это в лицо не высказал? Сопел в тряпочку, а тут раздухарился - вагнеровец-то далеко! Он бы тебе твой нежный нос поправил...
15:56:32 01-03-2024
Беспредел какой-то!!! Им видите ли показалось!!! Просто придумали причину, снять человека с рейса. Байкот этой авиакомпашке.
16:04:32 01-03-2024
А какая разница кто-он. Подвергать опасности пассажиров из-за своей слабости это мерзко. Самолет не успел взлететь, а он пошел в сортир. Причем пару минут назад находился в аэропорту и мог сходить там в туалет. Просто в аэропорту также как и в самолете курить нельзя. Вот он и решил в туалете подымить. Причем персонал самолета сообщил, что после посещения туалета был стойкий запах дыма. Какие еще должны быть доказательства? Камеру в туалете ставить? Люди очнитесь. По его вине могли погибнуть десятки людей. В том числе и экипаж самолета.
16:32:50 01-03-2024
Оснитесь (16:04:32 01-03-2024) А какая разница кто-он. Подвергать опасности пассажиров из-з... "По его вине могли погибнуть десятки людей"- он там тринитротолуол курил, что ли? Спер на передовой тротиловую шашку и в тубзике пыхнуть решил? Вы бы хоть иногда голову включали, когда такие пули отливаете...
16:55:49 01-03-2024
Оснитесь (16:04:32 01-03-2024)
По его "вине" Как раз НЕ погибли десятки людей! .....
21:17:01 04-03-2024
Оснитесь (16:04:32 01-03-2024) А какая разница кто-он. Подвергать опасности пассажиров из-з... а для чего датчики то стоят.это обвинение на пустом месте
16:47:49 01-03-2024
Правила полетов написаны кровью. Если запрещено курить, значит курить нельзя. И не только потому, что он воняет, а потому что может возникнуть пожар или произойти другая нештатная ситуация. Головой хоть иногда думайте, а не задним местом.
17:23:23 01-03-2024
Вы бы хоть иногда голову включ (16:47:49 01-03-2024) Правила полетов написаны кровью. Если запрещено курить, знач...
Так никто и не курил.А от запаха ни пожары,ни внештатные ситуации не возникают.
16:54:14 01-03-2024
Ещё раз убедился что "Победа" отстой. Специально взял в кавычки что бы имя не марали, а слились куда нибудь по тихому, ну или переименовались в викторию например.
17:26:19 01-03-2024
Дядька (16:54:14 01-03-2024) Ещё раз убедился что "Победа" отстой. Специально взял в кавы... Ага, 2 буквы от начала названия отнять, будет точное название.
17:24:23 01-03-2024
Решение принимает командир судна, а не форум в интернете. Кому не нравится, учитесь на пилота и принимайте решения
18:39:10 01-03-2024
Гость (17:24:23 01-03-2024) Решение принимает командир судна, а не форум в интернете. Ко... А ты, я вижу, уже отучился? Или просто так, с дивана советуешь? А нужны ли нам такие советчики...
17:25:14 01-03-2024
Реальная история. Внучка с мужем взяли билеты Москва-Барнаул туда и обратно, зарегились, но опоздали на 7 мин. в накопитель. В поездке отказали. Добрались аэрофлотом. При отправке обратно в Москву, сказали что билеты обратно недействительны... Эта фирма, самая... Ну в общем вы поняли.
18:00:46 01-03-2024
Гость (17:25:14 01-03-2024) Реальная история. Внучка с мужем взяли билеты Москва-Барнаул... И правильно что отказали . Семеро одного не ждут.
19:31:29 01-03-2024
Гость (18:00:46 01-03-2024) И правильно что отказали . Семеро одного не ждут.... Вмсысле в накопителе не ждут? после получаса стоя без окон?
19:01:17 01-03-2024
Гость (17:25:14 01-03-2024) Реальная история. Внучка с мужем взяли билеты Москва-Барнаул... Ваш муж прокосячил, а виновата компания?
21:08:50 01-03-2024
Гость (17:25:14 01-03-2024) Реальная история. Внучка с мужем взяли билеты Москва-Барнаул... Ну и брала бы ваша внучка с мужем билеты втридорога на другую компанию. Решила лететь , где подешевле , соблюдай правила. Опоздала - нечего пенять ...
21:18:24 01-03-2024
сказали что билеты обратно недействительны..--------Правильно сказали. Дешевые билеты не возвратны. При покупке об этом предупреждают. Бери на десятку дороже - и лети спокойно. А если решила с"экономить -соблюдай правила и не опаздывай. Тем более выбор есть .Не одна "Победа" летает.
22:22:56 01-03-2024
Гость (21:18:24 01-03-2024)
сказали что билеты обратно недействительны..--------Правил... Хоть-бы матчасть выучили. причем тут дешёвые-дорогие? Неявка на любой сегмент автоматом отменяет все последующие, это общемировая практика с самой зари гражданской авиации. Это не поезд где можно на любой станции по пути следования сесть
18:49:20 01-03-2024
Запах сигарет в одежде курильщика присутствует всегда. Отсутствие дыма подтверждает датчик. Человек покурил в здании аэропорта пропах
19:07:06 01-03-2024
Сначала летчик говорит, что был запах, а потом - что он запахов не чувствует из-за ковида?! Если бы полиция не приняла их сторону и не написала протокол, то и не сняли бы. Против кого Бастрыкин возбудил дело?
01:28:33 02-03-2024
В закрытом обществе, где каждый виновен, преступление заключается в том, что тебя поймали.
Страх и отвращение в Лас-Вегасе Хантер С. Томпсон
08:58:21 02-03-2024
Подстраховаться надо было, стюардессу с собой взять, чтобы смотрела, что он писиет , а не курит.
21:02:13 03-03-2024
Самая помойная авиакомпания эта победа.
21:25:16 04-03-2024
да стюардессы сами и покурили втихую от командира самолета при этом отключили датчик.а тут просто прогнулись что поймали курящего как бы и плюсик заработали от командира