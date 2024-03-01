Раненого бойца СВО с Алтая, возвращавшегося домой, высадили из самолета

Бортпроводница решила, что мужчина курил в туалете, однако сигарет при нем не было, не было дыма и не сработал датчик

01 марта 2024, 15:12, ИА Амител

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в Москве, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

"Участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с полученным ранением, сняли с рейса ввиду того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет Telegram-канал Shot, участник СВО возвращался домой из Москвы в Барнаул после трехмесячного лечения.

"Когда пассажиры стали занимать свои места, мужчина направился в туалет. Бортпроводница почувствовала табачный запах и сообщила об этом командиру судна, а тот вызвал полицию", – отмечает канал.

Стоит отметить, что дыма и окурка никто не видел. Установленные в туалете датчики дыма не сработали. Сигарет у пассажира при себе не было, они находились в сумке в багажном отсеке над сиденьем.