Разбитая в хлам. Как на Алтае продолжает "погибать" федеральная трасса

Видеозаписью с ужасными ямами поделились наши подписчики

17 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Несколько участков федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан продолжают разрушаться и ездить по ним некомфортно. Видео с ужасными ямами поделились подписчики amic.ru. Особенно разбитые участки можно встретить в Ребрихинском и Романовском районах. Именно эта федеральная трасса ведет на знаменитые соленые озера и летом трафик по ней вырастает в несколько раз.

Тем не менее трассу планируют отремонтировать в ближайшие годы. В общей сложности будет приведен в порядок 71 километр дороги, в том числе самые аварийные участки.

По сообщению Упрдор "Алтай", дорожники уже приступили к восстановлению 56-километрового отрезка в Родинском районе (км 260 – км 316). Он проходит вблизи населенных пунктов Каяушка, Родино, Раздольное и заканчивается возле поворота на Марковку. Дорогу обновляют с помощью шероховатой поверхностной обработки. Технология включает устранение дефектов, устройство выравнивающего и верхнего слоев из щебня и битума. На время ремонта действуют ограничения скоростного режима. Также похожие работы пройдут на участке в Кулундинском районе – от райцентра до границы с Республикой Казахстан (км 387 – км 401). Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Еще один участок сделают в этом году. Дорожники выполнят работы по устранению дефектов на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на протяженности 20 км в Романовском и Родинском районах (км 240 – км 260, км 115 – км 122). В ходе работ на локальных участках слабый грунт меняют, затем заново устраивают все конструктивные слои дорожной одежды: подстилающий – из песчано-гравийной смеси, слой основания и два слоя покрытия из асфальтобетона.

Отметим, трассу А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров официально передали в федеральную собственность еще в 2020 году. За это время на некоторых участках провели незначительный ремонт, но дорога продолжала кое-где разрушаться и быть похожей на поле после взрыва мин и гранат. На проблему неоднократно обращали внимание в правительстве Алтайского края и призывали федеральных дорожников не оттягивать ремонт трассы.