Разбитая в хлам. Как на Алтае продолжает "погибать" федеральная трасса
Видеозаписью с ужасными ямами поделились наши подписчики
17 июня 2025, 09:15, ИА Амител
Несколько участков федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан продолжают разрушаться и ездить по ним некомфортно. Видео с ужасными ямами поделились подписчики amic.ru. Особенно разбитые участки можно встретить в Ребрихинском и Романовском районах. Именно эта федеральная трасса ведет на знаменитые соленые озера и летом трафик по ней вырастает в несколько раз.
Тем не менее трассу планируют отремонтировать в ближайшие годы. В общей сложности будет приведен в порядок 71 километр дороги, в том числе самые аварийные участки.
По сообщению Упрдор "Алтай", дорожники уже приступили к восстановлению 56-километрового отрезка в Родинском районе (км 260 – км 316). Он проходит вблизи населенных пунктов Каяушка, Родино, Раздольное и заканчивается возле поворота на Марковку. Дорогу обновляют с помощью шероховатой поверхностной обработки. Технология включает устранение дефектов, устройство выравнивающего и верхнего слоев из щебня и битума. На время ремонта действуют ограничения скоростного режима. Также похожие работы пройдут на участке в Кулундинском районе – от райцентра до границы с Республикой Казахстан (км 387 – км 401). Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.
Еще один участок сделают в этом году. Дорожники выполнят работы по устранению дефектов на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на протяженности 20 км в Романовском и Родинском районах (км 240 – км 260, км 115 – км 122). В ходе работ на локальных участках слабый грунт меняют, затем заново устраивают все конструктивные слои дорожной одежды: подстилающий – из песчано-гравийной смеси, слой основания и два слоя покрытия из асфальтобетона.
Отметим, трассу А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров официально передали в федеральную собственность еще в 2020 году. За это время на некоторых участках провели незначительный ремонт, но дорога продолжала кое-где разрушаться и быть похожей на поле после взрыва мин и гранат. На проблему неоднократно обращали внимание в правительстве Алтайского края и призывали федеральных дорожников не оттягивать ремонт трассы.
09:42:52 17-06-2025
Поговаривают, что после Украины, американцы такой же "проект" осуществят на границе с Казахстаном. Не надо пока дорогу делать.
18:22:54 17-06-2025
Гость (09:42:52 17-06-2025) Поговаривают, что после Украины, американцы такой же "проект... Гость, ты дурак?
21:17:16 17-06-2025
Гость (18:22:54 17-06-2025) Гость, ты дурак?... Знак вопроса зачем, там точка должна быть.
09:44:37 17-06-2025
Это взамен обещанной автострады Барнаул-граница с Республикой Казахстан, сколько было чиновных пламенных речей и обещаний. Обернулось же обычным пшиком и что характерно, крайних нет, впрочем как всегда.
10:01:28 17-06-2025
"..и ездить по ним некомфортно..." - это очень мягко сказано. Там "барханы" высотой с колено, наехать на них на скорости просто опасно. Странно, что никто еще ночью в кювет не улетел. При чем с весны, уже несколько месяцев никто ничего не делает, чтобы хотя бы ее выровнять и сделать менее опасной. Как обычно, все ограничилось только установкой знаков.
10:12:40 17-06-2025
Лесовозы дорогу разбили, вывозят остатки реликтового ленточного бора.
10:28:05 17-06-2025
гость (10:12:40 17-06-2025) Лесовозы дорогу разбили, вывозят остатки реликтового ленточн...
то что Карлуша не вывез.
18:09:57 17-06-2025
гость (10:12:40 17-06-2025) Лесовозы дорогу разбили, вывозят остатки реликтового ленточн... нет на этой дороге никаких лесовозов. Просто на нее много десятилетий как "забили болт".
21:20:11 17-06-2025
Гость (18:09:57 17-06-2025) нет на этой дороге никаких лесовозов. Просто на нее много де... С дивана видно хорошо? Там и фуры казахские, и наши грузовики и дорогу там прикинь ремонтировали.
00:56:00 18-06-2025
гость (21:20:11 17-06-2025) С дивана видно хорошо? Там и фуры казахские, и наши грузовик... Про диван мимо. Я несколько раз в месяц там езжу, последние лет 20. Последний раз три дня назад был. Прекрасно знаю состояние этой дороги. Фуры есть и всегда были, лесовозов на этом участке дороге нет. Ремонт был на участке от Рубрики до Мамонтово. На участке от Мамонтово до Романово, где ямы еще больше последний раз капи альный ремонт был при советской власти.
10:38:27 17-06-2025
Очередной прорыв! Где там наш министр транспорта-милиционер?
11:05:33 17-06-2025
18 лет круглый год езжу в ту сторону - ни разу такого ужаса не видел...
11:21:10 17-06-2025
Пара кирпичей для ямочного ремонта - и будет нормальненько.
18:26:11 17-06-2025
Musik (11:21:10 17-06-2025) Пара кирпичей для ямочного ремонта - и будет нормальненько. ... Мусик, как всегда - детский лепет.
11:36:12 17-06-2025
Как называется ситуация, когда все кому нужно знают об этом позорище межгалактического масштаба, под называнием "дорога" и ничего не делают, только заявления заявляют? И все это длится уже годами?
13:40:49 17-06-2025
А трасса от с. Буканское до с. Мамонтово, сделали красивый круг в Буканском , а то что люди едут дальше в сторону Мамонтово как-то позабыли. Ехать невозможно, когда встречаются две машины тут уповаешь на вежливость водителей(кто кому ступит дорогу). Вообще как-то местные власти могут отреагировать на состояние дорог, так как федералам кажется эти дороги не очень то и нужны ...
18:24:24 17-06-2025
Крылатые слова - "Зачем вам машины, если нет дорог?"
21:21:59 17-06-2025
Гость (18:24:24 17-06-2025) Крылатые слова - "Зачем вам машины, если нет дорог?"... А если в лесу заблудились, просто идите домой.