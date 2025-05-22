Федеральную трассу на Алтае, разрушающуюся уже много лет, отремонтируют в ближайшие годы

Ура! Ура! Ура! От Барнаула до границы с Республикой Казахстан станет ездить наконец-то комфортно

22 мая 2025, 13:20, Вячеслав Кондаков

Разбитая автомобильная дорога / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Несколько участков федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан планируют отремонтировать в ближайшие годы. В общей сложности будет приведен в порядок 71 километр дороги, которая уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии и на качество полотна жаловались не только автомобилисты, но и представители краевой власти.

Какие участки отремонтируют?

По сообщению Упрдор "Алтай", дорожники уже приступили к восстановлению 56-километрового отрезка в Родинском районе (км 260 – км 316). Он проходит вблизи населенных пунктов Каяушка, Родино, Раздольное и заканчивается возле поворота на Марковку. Дорогу обновляют с помощью шероховатой поверхностной обработки. Технология включает устранение дефектов, устройство выравнивающего и верхнего слоев из щебня и битума. На время ремонта действуют ограничения скоростного режима.

Также похожие работы пройдут на участке в Кулундинском районе – от райцентра до границы с Республикой Казахстан (км 387 – км 401). Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Еще один участок, который буквально похож на минное поле или дно Кораллового моря, сделают в этом году. Дорожники выполнят работы по устранению дефектов на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на протяженности 20 км в Романовском и Родинском районах (км 240 – км 260, км 115 – км 122). В ходе работ на локальных участках слабый грунт заменяют, затем заново устраивают все конструктивные слои дорожной одежды: подстилающий – из песчано-гравийной смеси, слой основания и два слоя покрытия из асфальтобетона.

Также на трассе А-321 в этом году приступят к ремонту путепровода над железной дорогой на выезде из Барнаула (км 14). Опоры сооружения восстановят, заменят балки и смонтируют новое пролетное строение из монолитного железобетона, уложат два слоя покрытия, восстановят тротуары и лестничные сходы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Почему важно, что эту дорогу наконец-то начнут ремонтировать?

Трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров официально передана в федеральную собственность еще в 2020 году. Алтайские дорожники ждали этого события несколько лет и надеялись, что дорогу, которая ведет из Барнаула в туристические районы края, отремонтируют. Однако этого так и не произошло: федеральное дорожное агентство выделило деньги лишь на небольшой участок, а позже просто прекратило работы. Якобы из-за ограниченности в финансах, а все силы направили на расширение Чуйского тракта: трасса от Барнаула до Бийска должна стать полностью четырехполосной к 2030 году.

Некоторые участки дороги находятся в катастрофическом состоянии и не соответствуют статусу федеральной. Именно по трассе А-321 на соленые озера в Романовский и Завьяловский районы ежегодно ездят тысячи туристов. Кроме того, от Родино до Кулунды есть 47-километровый отрезок щебеночного покрытия. Ездить по нему практически невозможно.

На качество полотна годами жаловались не только автомобилисты, но и власти. Спикер АКЗС Александр Романенко во время одного из совещаний призвал представителей Упрдор "Алтай" напрямую обратиться в Росавтодор, чтобы ускорить процесс ремонта трассы, которая "разваливается на глазах".

"Мы передали дорогу, но ничего уже два года "федералы" не делают. Если вы ничего не знаете о сроках завершения ремонта, то мы готовы подключиться: направить письмо в федеральный Упрдор. Надо же что-то делать, потому что дорога разбивается на глазах. А делать ничего мы и не делаем", – возмутился Александр Романенко.

Кстати, в 2023 году губернатор Виктор Томенко просил президента Владимира Путина помочь с выделением денег для проведения работ на трассе А-321.