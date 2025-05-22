Федеральную трассу на Алтае, разрушающуюся уже много лет, отремонтируют в ближайшие годы
Ура! Ура! Ура! От Барнаула до границы с Республикой Казахстан станет ездить наконец-то комфортно
22 мая 2025, 13:20, Вячеслав Кондаков
Несколько участков федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан планируют отремонтировать в ближайшие годы. В общей сложности будет приведен в порядок 71 километр дороги, которая уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии и на качество полотна жаловались не только автомобилисты, но и представители краевой власти.
Какие участки отремонтируют?
По сообщению Упрдор "Алтай", дорожники уже приступили к восстановлению 56-километрового отрезка в Родинском районе (км 260 – км 316). Он проходит вблизи населенных пунктов Каяушка, Родино, Раздольное и заканчивается возле поворота на Марковку. Дорогу обновляют с помощью шероховатой поверхностной обработки. Технология включает устранение дефектов, устройство выравнивающего и верхнего слоев из щебня и битума. На время ремонта действуют ограничения скоростного режима.
Также похожие работы пройдут на участке в Кулундинском районе – от райцентра до границы с Республикой Казахстан (км 387 – км 401). Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.
Еще один участок, который буквально похож на минное поле или дно Кораллового моря, сделают в этом году. Дорожники выполнят работы по устранению дефектов на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на протяженности 20 км в Романовском и Родинском районах (км 240 – км 260, км 115 – км 122). В ходе работ на локальных участках слабый грунт заменяют, затем заново устраивают все конструктивные слои дорожной одежды: подстилающий – из песчано-гравийной смеси, слой основания и два слоя покрытия из асфальтобетона.
Также на трассе А-321 в этом году приступят к ремонту путепровода над железной дорогой на выезде из Барнаула (км 14). Опоры сооружения восстановят, заменят балки и смонтируют новое пролетное строение из монолитного железобетона, уложат два слоя покрытия, восстановят тротуары и лестничные сходы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Почему важно, что эту дорогу наконец-то начнут ремонтировать?
Трасса А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан протяженностью 400 километров официально передана в федеральную собственность еще в 2020 году. Алтайские дорожники ждали этого события несколько лет и надеялись, что дорогу, которая ведет из Барнаула в туристические районы края, отремонтируют. Однако этого так и не произошло: федеральное дорожное агентство выделило деньги лишь на небольшой участок, а позже просто прекратило работы. Якобы из-за ограниченности в финансах, а все силы направили на расширение Чуйского тракта: трасса от Барнаула до Бийска должна стать полностью четырехполосной к 2030 году.
Некоторые участки дороги находятся в катастрофическом состоянии и не соответствуют статусу федеральной. Именно по трассе А-321 на соленые озера в Романовский и Завьяловский районы ежегодно ездят тысячи туристов. Кроме того, от Родино до Кулунды есть 47-километровый отрезок щебеночного покрытия. Ездить по нему практически невозможно.
На качество полотна годами жаловались не только автомобилисты, но и власти. Спикер АКЗС Александр Романенко во время одного из совещаний призвал представителей Упрдор "Алтай" напрямую обратиться в Росавтодор, чтобы ускорить процесс ремонта трассы, которая "разваливается на глазах".
"Мы передали дорогу, но ничего уже два года "федералы" не делают. Если вы ничего не знаете о сроках завершения ремонта, то мы готовы подключиться: направить письмо в федеральный Упрдор. Надо же что-то делать, потому что дорога разбивается на глазах. А делать ничего мы и не делаем", – возмутился Александр Романенко.
Кстати, в 2023 году губернатор Виктор Томенко просил президента Владимира Путина помочь с выделением денег для проведения работ на трассе А-321.
14:51:10 22-05-2025
Название статьи прочитаешь и сразу смешно))
14:58:19 22-05-2025
Обещать - не значит жениться.
18:57:07 22-05-2025
Ничтожно мало. Там от Кадниково и до самого Казахстана 300 км. направления, а не дороги. Ремонтируем из них 20 км. и безумно этому должны радоваться. От Мамонтово до Романово сейчас вообще дорога как из Безумного Макса.
19:08:25 22-05-2025
Гость (18:57:07 22-05-2025) Ничтожно мало. Там от Кадниково и до самого Казахстана 300 к... она не нужна потому что, политика такая
19:27:01 22-05-2025
А 115-122км-это где?
19:37:53 22-05-2025
Да она и по отремонтированной части плачевно выглядит. Ремонт заплаточный делают, трещины битумом заливают. Едешь и ужасаешься-заплатка, заплатки, битумные ручьи.
21:02:16 22-05-2025
Да не от Кадниково, а от посёлка Молодёжный надо делать, его проезжаешь и начинается, один поворот перед Паново чего стоит.
00:52:34 23-05-2025
Гость (19:08:25 22-05-2025) она не нужна потому что, политика такая... Ну может вам и не нужна, а нам от Кулунды до Барнаула нужна и не 20 км, а все 400. Её этой весной вообще всю смыло
12:47:22 23-05-2025
У нас от Тюменцевского районе до села Андроново дорога как после бомбежки, пишу губернатору ,тишина. Когда ужи власти повернутся к народу, магазинов нет, почты нет, в поликлинику надо ехать в район, по любой мелочи, а дорога плохая очень. Сделайте хоть что то для народа власти???????? Ауууууу
13:46:40 23-05-2025
Марго (12:47:22 23-05-2025) У нас от Тюменцевского районе до села Андроново дорога ка... Зачем?