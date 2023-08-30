Размер средней зарплаты в Алтайском крае составил 43,1 тысячи рублей
Больше всего заработок фиксируют у сотрудников в сфере производства
30 августа 2023, 12:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Среднемесячная заработная плата жителей Алтайского края в первой половине 2023 года составила 43,1 тысячи рублей. Об этом рассказали в управлении по труду и занятости региона со ссылкой на Алтайкрайстат.
Всего увеличение составило больше 20%.
Наибольший показатель был в июне - 47,9 тысяч рублей. Это на 17% выше прошлогоднего результата.
Больше всего выросли зарплаты в сферах производства различных товаров.
12:56:03 30-08-2023
расскажите куда можно на такую ЗП устроиться?
14:27:32 30-08-2023
Гость (12:56:03 30-08-2023) расскажите куда можно на такую ЗП устроиться?... На Ротор, станкостроительный. Еще подсказать варианты?
15:36:32 30-08-2023
Гость (14:27:32 30-08-2023) На Ротор, станкостроительный. Еще подсказать варианты?... нет уж. Там работать надо. Лучше таксистом по два часа в день или охранником сутки/трое и ныть в интернете, что 20 это потолок
15:52:50 30-08-2023
Гость (14:27:32 30-08-2023) На Ротор, станкостроительный. Еще подсказать варианты?... и сколько там,на станкостроительном,рабочих то осталось после последнего увольнения?
16:53:56 30-08-2023
гость (15:52:50 30-08-2023) и сколько там,на станкостроительном,рабочих то осталось посл... Не считал. Но работают и получают больше среднего (из новости(
17:35:40 30-08-2023
Гость (14:27:32 30-08-2023) На Ротор, станкостроительный. Еще подсказать варианты?... Работаешь там или там? Балаболка...
14:37:51 30-08-2023
Гость (12:56:03 30-08-2023) расскажите куда можно на такую ЗП устроиться?... Абсолютно правы! Снова фэйк! У бюджетников и 30 нет!!!
12:57:43 30-08-2023
откуда такие цифры
13:35:32 30-08-2023
Ага, этот как в том анекдоте: у Васи полная тарелка еды, а у Пети в тарелке пусто, но в среднем по статистике они оба сытые))) Наш преподаватель по предмету "статистика" на самой первой паре сказал: "Есть вранье, большое вранье и статистика".
16:34:45 30-08-2023
Анна (13:35:32 30-08-2023) Ага, этот как в том анекдоте: у Васи полная тарелка еды, а у... Но ведь и работают все по-разному. Вася вкалывает, а у Пети руки не из того места. Почему же они должны одинаково кушать?
19:19:15 30-08-2023
Гость (16:34:45 30-08-2023) Но ведь и работают все по-разному. Вася вкалывает, а у Пети ... Поверьте,огромные коттеджи, квартиры за несколько десятков миллионов, машины покупают не дворники, библиотекари и учителя, а..."Вкалывающие с утра до ночи Васи",а у "бездельников" ,увы,пусто(((
13:37:40 31-08-2023
Гость (19:19:15 30-08-2023) Поверьте,огромные коттеджи, квартиры за несколько десятков м... Да. Но как весь мир жить будет без бездельников учителей и дворников???? Что за бред вы пишите. Или учителя вместе с дворниками отдыхают на работе????
14:21:37 30-08-2023
Я так понимаю что наше сми идет неверной дорогой .Скоро в честь выборов твп скажут , что у нас московская зарплата .Смешно.
14:38:45 30-08-2023
Гость (14:21:37 30-08-2023) Я так понимаю что наше сми идет неверной дорогой .Скоро в ч... Это точно! Недостоверную инфу постоянно транслируют про з/п в АК!
15:30:19 30-08-2023
И что это большая зарплата, и что можно купить на 43 тыс., это только на еду, одежду и коммуналку.
15:46:30 30-08-2023
Гость (15:30:19 30-08-2023) И что это большая зарплата, и что можно купить на 43 тыс., э... Трепло, ты и этого не получаешь
16:34:23 30-08-2023
Гость (15:46:30 30-08-2023) Трепло, ты и этого не получаешь ... Тебе трудно поверить, что я получаю такую зарплату, насмешил, сколько же тогда получаешь ты, если для тебя это бешанные деньги.
15:47:44 30-08-2023
Цифры явно занижены. Скорее всего из-за серых зарплат и нулевых деклараций ИП. Очень много, больше половины знакомых так работают. У тех, кто вбелую, меньше полтинника нет
15:47:46 30-08-2023
Больше 20 тыр не получал.
16:36:12 30-08-2023
Учитель со стажем в 44 года. (15:47:46 30-08-2023) Больше 20 тыр не получал.... А у меня мама до 40 тыс.руб. получала, работая учителем. Правда, на 2,5 ставки работала + кружки + благоустройство школы.
16:39:29 30-08-2023
Учитель со стажем в 44 года. (15:47:46 30-08-2023) Больше 20 тыр не получал.... Можешь не отвечать, прочитала сколько получаешь, это наверное ты меня всегда отправляешь в школу учить русский язык.
17:03:46 30-08-2023
гость (15:52:50 30-08-2023) и сколько там,на станкостроительном,рабочих то осталось посл... Работаю на станкостроительном, рабочих там много, это холдинг, работаю таи электромонтажником зарплата 45000, это мало
17:17:32 30-08-2023
Россия страна парадоксов. Ты нищий даже если работаешь.
18:52:36 30-08-2023
Чет инфа не верная .Есть и под 100 000 ₽ но этож единицы. В основном мы все пролетарий как были так и есть вот и "летим" все время мимо кассы.Молодеж почти вся в Москве трудится.Ща работяга(если есть специальность) на Трансмаше зашибает деньгу .А так у нас город пенсионеров.Так то.
20:52:42 30-08-2023
Гость (19:19:15 30-08-2023) Поверьте,огромные коттеджи, квартиры за несколько десятков м... И тем не менее, есть разные ипотеки - айти, военные и т.д. На заводах от 50 реально получать. На хорошего отделочника очередь 3-4 месяца и доход овер 200. Для того, чтобы получать хорошую зарплату нужно быть отличным специалистом. Да и не нужно - окончите курсы графического дизайна - вот уже 40 в месяц в кармане(если голова варит, а задница не ленивая). Который раз пишу - вы сами работаете за те деньги, которые получаете. Задайте себе вопрос - что лично Вы сделали, чтобы повысить уровень своего дохода? Да стопудово ничего. Но ждёте, что добрый дядя осыплет вас небесными пирожками. Очень глупо.
22:22:52 30-08-2023
радостная новость!!! спасибо партии за такой рост, мы в пятерке лучших стран!! гордость и радость разрывает грудь!!!!
22:49:28 30-08-2023
Гость (20:52:42 30-08-2023) И тем не менее, есть разные ипотеки - айти, военные и т.д. Н... +100500 очень грамотно расписано. Удачи вам!
04:57:10 31-08-2023
Как выживать пенсионерам , цены то под зарплату подгонят ???????
08:22:54 31-08-2023
А в муниципальных предприятиях какие зарплаты,кто нибудь интересовался?Полный пшик -20-30 тыс.
08:34:48 31-08-2023
Ну, ну. Коттеджи в основном покупают "вкалывающие". Не смешите мои тапочки. Пусть Вася вкалывает хоть день и ночь, на коттедж х..н заработает. В коттеджах в основном живут крупные чиновники, силовики( полиция, прокуроры, судьи т.д.) и те, кто за 1руб. покупает, а за 10 продает, раньше их спекулянтами называли. Много из работающих на Роторе живут в коттедже? А про зарплату не врут, у нас начальники такие премии себе начисляют, что нам и не снилось. Вот и рост зарплаты. У простых бюджетников 20 тыс.руб!
08:41:44 31-08-2023
Гость (08:34:48 31-08-2023) Ну, ну. Коттеджи в основном покупают "вкалывающие". Не смеши... Правильно говорит русская поговорка-трудом праведным,не наживёшь палат каменных.А те "трудяги" что имеют всё это ,так это представители оплота этого режима.
08:48:07 31-08-2023
Что вы сделали, что бы поучать большую зарплату? Хороший вопрос, особенно для тех,кому за 50 и здоровья с Гулькин х.. и вся жизнь пришлась на лихие годы. Есть хорошая поговорка: тяжелым трудом богатство не наживешь, только грыжу. Просто хотелось бы посмотреть в каких отраслях рост и у каких категорий. Основное банки, силовики и чиновники, среди них тоже не у всех. У руководства большая зарплата в 10 раз выше рядовых. В так называемые "совковые" времена этот разрыв был равен 2 раза.
18:40:14 31-08-2023
Гость (08:48:07 31-08-2023) Что вы сделали, что бы поучать большую зарплату? Хороший воп... Так ответь - что ты для этого сделал? Сидеть себя жалеть - самый простой вариант. Хоть в 50, хоть в 18. Второй вопрос - а кто для тебя что должен сделать? Ну вот кому ты нужен, кроме своей семьи? Время СССР, когда не нужно было шевелиться - получил корочки - пошёл на завод, накосячил - перешёл на другой, давно прошли. Сейчас решают только навыки. Не хочешь развиваться? Ну так и останешься в заднице - никто не вытянет, так как ты сам не хочешь из неё вылезать. И да. Дом сейчас взять дешевле квартиры. А люди берут и то и то. Не силовики, не чинуши, но и не нытики. Заработавшие честным трудом на уровне тебе недоступном.
08:50:30 31-08-2023
Ой, чет к выборам все поперло....
09:33:52 31-08-2023
не в коттеджах счастье, а в здоровье и достатке!
14:25:21 31-08-2023
пенсионер (04:57:10 31-08-2023) Как выживать пенсионерам , цены то под зарплату подгонят ???... Пенсионеры разные по своим запросам. Мой знакомый по работе получает пенсию в 20 тыс. Закупается в Светофоре и говорит: - Как прекрасно стало жить, даже красную икру в Светофоре теперь беру. Я сначала засмеялась, а потом грустно стало. Этот мужик в Эрдмана лежал в середине 90-х, какую-то коррекцию ему делали. Теперь ходит радостный и улыбается