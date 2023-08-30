Размер средней зарплаты в Алтайском крае составил 43,1 тысячи рублей

Больше всего заработок фиксируют у сотрудников в сфере производства

30 августа 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Среднемесячная заработная плата жителей Алтайского края в первой половине 2023 года составила 43,1 тысячи рублей. Об этом рассказали в управлении по труду и занятости региона со ссылкой на Алтайкрайстат.



Всего увеличение составило больше 20%.

Наибольший показатель был в июне - 47,9 тысяч рублей. Это на 17% выше прошлогоднего результата.

Больше всего выросли зарплаты в сферах производства различных товаров.