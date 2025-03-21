РБК: для покупки "двушки" в ипотеку нужно зарабатывать до пяти раз больше средней зарплаты
Самые высокие требования — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани
21 марта 2025, 11:30, ИА Амител
Для покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку в городе-миллионнике необходимо зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей ежемесячно. Это выше средней зарплаты в 2,4-4,9 раза, подсчитали в "РБК-Недвижимость".
За основу расчета аналитики взяли минимальный первоначальный взнос 30% и 15-летний срок ипотеки.
Среди мегаполисов самые высокие требования к зарплате для одобрения ипотеки на "двушку" в новостройке – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Желающим купить двухкомнатную квартиру в столице по средней цене 19,39 млн рублей предстоит ежемесячно платить по 316,7 тысячи. Таким образом, для одобрения кредита зарплата должна составлять минимум 527,9 тысячи рублей. Это в 3,7 раза выше средней московской зарплаты.
В Санкт-Петербурге двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 15,2 млн рублей. На погашение кредита каждый месяц будет уходить 248,3 тысячи рублей, доход в таком случае должен составлять 413,9 тысячи рублей.
Третью строчку заняла Казань со средней ценой 11,77 млн рублей. Доход при такой стоимости должен быть от 320,5 тысячи рублей, из которых 192,3 тысячи будет ежемесячно уходить на ипотеку.
Самые низкие требования к зарплате по сравнению с другими городами-миллионниками – в Волгограде. Там двухкомнатная квартира в новостройке в среднем обойдется в 6,24 млн рублей. На погашение ипотеки предстоит вносить по 102 тысячи рублей, а зарплата должна быть от 170 тысяч. Тем не менее даже в таком случае требуемый доход выше среднего по региону в 3,3 раза.
В соседнем с Барнаулом Новосибирске для покупки в ипотеку "двушки" за 8,55 млн рублей придется ежемесячно вносить 139,8 тысячи рублей. Зарабатывать в таком случае необходимо 233 тысячи, что в 3,6 раза выше среднего заработка по региону.
11:32:58 21-03-2025
Нечего далеко ходиь - вот рядом продается 2 за 24. Скоро уйдет.
11:33:43 21-03-2025
нужно не зарабатывать до пяти раз больше, а платить з.п. до пяти раз больше однако
11:43:31 21-03-2025
Гость (11:33:43 21-03-2025) нужно не зарабатывать до пяти раз больше, а платить з.п. до ... под лежачий камень вода не течет, однако
12:27:01 21-03-2025
Гость (11:43:31 21-03-2025) под лежачий камень вода не течет, однако... Чокчему?..
12:49:14 21-03-2025
Гость (12:27:01 21-03-2025) Чокчему?..... К тому, что если Ваши таланты остаются на уровне могу копать, а могу не копать, никто в 5 раз больше Вам платить не будет
17:18:14 21-03-2025
Гость (12:27:01 21-03-2025) Чокчему?..... К тому, что можно долго ждать, что кто-то возьмёт и заплатит.
12:58:05 21-03-2025
Гость (11:33:43 21-03-2025) нужно не зарабатывать до пяти раз больше, а платить з.п. до ... ты готова работать в пять раз больше? или в пять раз лучше? то-то же
11:40:50 21-03-2025
Предлагаю переориентироваться на строительство таких видов жилья, как чум, юрта, шалаш, землянка. Очень выгодно и коммуникации вести не надо. В итоге не нужно будет платить такую баснословную ипотеку.
17:16:12 21-03-2025
Миша (11:40:50 21-03-2025) Предлагаю переориентироваться на строительство таких видов ж... За землю под юртой всё равно платить придётся. И за прошлогодний снег.
20:17:53 21-03-2025
Миша (11:40:50 21-03-2025) Предлагаю переориентироваться на строительство таких видов ж... Ну как не надо ты чего Мишань, а помои куда денешь, а мыться не будешь совсем? А топить печь дрова надо а в нашем климате с углем (уголь под юртою не накопаешь, ну чтоб ты знал).
11:42:29 21-03-2025
Средний заработок ни о чем не говорит. Медианный надо считать, хотя бы. Чтобы соответствовало доходу большинства.
С таким соотношением только ехать на заработки в другие регионы. И не возвращаться потом в этот климат.
12:46:31 21-03-2025
Гость (11:42:29 21-03-2025) Средний заработок ни о чем не говорит. Медианный надо считат...
Для более справедливого подсчёта нужно убрать 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых оставив 80% т.н. среднего класса для вычисления реальной средней ЗП. В итоге медианная ЗП т.н. среднего класса окажется слишком пессимистичной, чтобы её можно было озвучивать. Можно будет развеять миф о 4 экономике и потребительских возможностях.
17:21:05 21-03-2025
Гость (12:46:31 21-03-2025) Для более справедливого подсчёта нужно убрать 10% самых ... о чём и речь...
15:35:15 21-03-2025
Гость (11:42:29 21-03-2025) Средний заработок ни о чем не говорит. Медианный надо считат... ну не обязательно ехать, разбой на большой дороге, грабеж никто пока не отменял
17:25:03 21-03-2025
Гость (15:35:15 21-03-2025) ну не обязательно ехать, разбой на большой дороге, грабеж ни... так себе бизнес-план. но и то лучше в тёплом климате. где-нибудь в районе суэцкого канала.
20:23:21 21-03-2025
Гость (15:35:15 21-03-2025) ну не обязательно ехать, разбой на большой дороге, грабеж ни... Ну-ну попробуй, хотяяя да на пару пятилеток быстро себя жильем обеспечишь, прав, не поспоришь. Потом повторить можно, отличный план)). Где раньше был?? Вообще можно не работать было.
11:45:49 21-03-2025
Капитализм, счастье, залепись
12:43:41 21-03-2025
Ну то есть все считают, что вот это безобразие-это в порядке вещей?
14:43:25 21-03-2025
Гость (12:43:41 21-03-2025) Ну то есть все считают, что вот это безобразие-это в порядке... Усиленная работа пропаганды по расчеловечиванию проведена успешно. Нищему населению за счастливку - просто не сдохнуть.
13:21:22 21-03-2025
Жилье, как и еда - базовая потребность. Без этого не возможно жить
13:54:58 21-03-2025
квартиры должны раздаваться бесплатно. Ипотека это сатанизм. И кто ее придумал нужно казнить.
15:51:52 21-03-2025
Гость (13:54:58 21-03-2025) квартиры должны раздаваться бесплатно. Ипотека это сатанизм.... Кто ее придумал - померли еще дохрена веков назад
17:47:05 21-03-2025
Гость (15:51:52 21-03-2025) Кто ее придумал - померли еще дохрена веков назад... осиновый кол?
14:32:12 21-03-2025
Т. е. вывод - для ипотеки нужны богатые бездомные люди, типа зарплата 500 но вчера была 25, поэтому бездомный. "Барыги" в таких условиях отпадут, останется фантастическое стечение обстоятельств.
14:57:46 21-03-2025
для покупки "двушки" в ипотеку нужно зарабатывать до пяти раз больше средней зарплаты
- смысл? две комнатки в человейнике и за это отдавать 20 лет 5 зарплат барыгам ростовщикам???? А хуху не хохо??
15:05:28 21-03-2025
Гость (14:57:46 21-03-2025) для покупки "двушки" в ипотеку нужно зарабатывать до пяти ра... Сам-то с мамой живешь? или от бабки хата досталась?
15:30:54 21-03-2025
Гость (15:05:28 21-03-2025) Сам-то с мамой живешь? или от бабки хата досталась?... свое бабло я своим трудом зарабатываю поэтому свои деньги считаю четко куда как и на что.
С психическим здоровьем у меня тоже норм поэтому и пишу что нет смысла дариить деньги ворюгам.
18:10:51 21-03-2025
Гость (15:30:54 21-03-2025) свое бабло я своим трудом зарабатываю поэтому свои деньги сч... ты на вопрос не ответил. Я тоже сам зарабатываю деньги, но, когда встал вопрос жить вчетвером в однёшке или взять ипотеку на трёшку, поматерился, но взял. Сейчас уже раскидался. Другого способа приобрести собственное жилье на зарплату инженера я не вижу. Ты что посоветуешь? Не жить? Ну ты и не живешь.
17:57:28 21-03-2025
Гость (14:57:46 21-03-2025) для покупки "двушки" в ипотеку нужно зарабатывать до пяти ра... Пока балом буде править Дьявол, через своих ставленников, ипотека - крепостное право будет процветать
19:41:07 21-03-2025
Гость (17:57:28 21-03-2025) Пока балом буде править Дьявол, через своих ставленников, ип... посоветуй другой законный способ улучшить жил.площадь. Спасибо.
20:35:31 21-03-2025
Гость (19:41:07 21-03-2025) посоветуй другой законный способ улучшить жил.площадь. Спаси... Оказывается, есть программа получения бесплатного жилья от государства. «Сертификаты на приобретение жилья выдают многодетным и малоимущим, которые должны соответствовать определенным критерием. Претендовать на них могут только граждане РФ: те, кто родился здесь и приобрел гражданство по рождению, и те, кто приобрел гражданство после прохождения определенных процедур», — проконсультировал юрист Соловьев.
Юрист считает, что среди россиян необходимо повысить уровень информированности о льготных программах, чтобы коренные граждане могли активно ими пользоваться.
«Почему бы не создать соответствующие структуры, которые бы помогали таким семьям собирать соответствующие документы и подавать их на получение жилья. Потому что иной раз люди просто боятся это делать, понимая сколько бюрократических кругов им предстоит пройти. С другой стороны, семьи мигрантов, приезжающие к нам из-за рубежа и получающие гражданство тут же обзаводятся бесплатным жильем, потому что как правило, хорошо осведомлены о гарантиях, которые получают российские граждане», — отметил эксперт.
02:53:54 22-03-2025
Гость (19:41:07 21-03-2025) посоветуй другой законный способ улучшить жил.площадь. Спаси... В СССР, я четыре раза получал квартиры бесплатно, в России без приватизации, купил за свои заработанные.