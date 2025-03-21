РБК: для покупки "двушки" в ипотеку нужно зарабатывать до пяти раз больше средней зарплаты

Самые высокие требования — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

21 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Для покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку в городе-миллионнике необходимо зарабатывать от 170 до 528 тысяч рублей ежемесячно. Это выше средней зарплаты в 2,4-4,9 раза, подсчитали в "РБК-Недвижимость".

За основу расчета аналитики взяли минимальный первоначальный взнос 30% и 15-летний срок ипотеки.

Среди мегаполисов самые высокие требования к зарплате для одобрения ипотеки на "двушку" в новостройке – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Желающим купить двухкомнатную квартиру в столице по средней цене 19,39 млн рублей предстоит ежемесячно платить по 316,7 тысячи. Таким образом, для одобрения кредита зарплата должна составлять минимум 527,9 тысячи рублей. Это в 3,7 раза выше средней московской зарплаты.

В Санкт-Петербурге двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 15,2 млн рублей. На погашение кредита каждый месяц будет уходить 248,3 тысячи рублей, доход в таком случае должен составлять 413,9 тысячи рублей.

Третью строчку заняла Казань со средней ценой 11,77 млн рублей. Доход при такой стоимости должен быть от 320,5 тысячи рублей, из которых 192,3 тысячи будет ежемесячно уходить на ипотеку.

Самые низкие требования к зарплате по сравнению с другими городами-миллионниками – в Волгограде. Там двухкомнатная квартира в новостройке в среднем обойдется в 6,24 млн рублей. На погашение ипотеки предстоит вносить по 102 тысячи рублей, а зарплата должна быть от 170 тысяч. Тем не менее даже в таком случае требуемый доход выше среднего по региону в 3,3 раза.

В соседнем с Барнаулом Новосибирске для покупки в ипотеку "двушки" за 8,55 млн рублей придется ежемесячно вносить 139,8 тысячи рублей. Зарабатывать в таком случае необходимо 233 тысячи, что в 3,6 раза выше среднего заработка по региону.