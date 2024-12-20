РБК: YouTube могут полностью заблокировать в России
Пользователи мобильных операторов начали жаловаться на недоступность платформы
20 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
На недоступность YouTube начали жаловаться пользователи различных операторов мобильной связи в России. Ранее проблемы были в основном на сетях фиксированной связи, однако сейчас говорят о вероятности полной блокировки сервиса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
19 декабря проблемы начали возникать при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов МТС, "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" (бренд Т2) и "ВымпелКом" ("Билайн"). Загрузка либо недоступна, либо очень медленная. В некоторых случаях загружается только несколько секунд видеоролика, а дальше загрузка не идет.
Также пользователи жалуются на проблемы при воспроизведении с сервиса DownDetector. Сбои фиксируют с полуночи 19 декабря.
"В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что "раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК "серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах": "Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", – рассказали они изданию.
Представитель Google заявил, что им известно о проблемах с доступом к YouTube в России. Однако, по его словам, это не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.
Эксперт отмечает, что с 9 декабря уровень видеоотказов при попытке открыть ролик на YouTube на мобильных устройствах увеличился с 5 до 25%. Само количество попыток посмотреть YouTube упало на 80%.
РБК направил запрос в Роскомнадзор.
08:57:00 20-12-2024
Мне вот интересно - официально ютуб у нас не запрещен. Решения суда нет. То есть чья-то левая пятка захотела его заблокировать, и всем нормально. Это к вопросу о том, как у нас работают законы.
09:30:16 20-12-2024
Гость (08:57:00 20-12-2024) Мне вот интересно - официально ютуб у нас не запрещен. Решен... Если уж сильно потребуется закон - состряпают за 5 мин. А так... чего заморачиваться? Рубанули, и зашибись!
09:37:27 20-12-2024
Гость (09:30:16 20-12-2024) Если уж сильно потребуется закон - состряпают за 5 мин. А т... Да это понятно, но тут даже видимости никто не делает, что нужны какие-то там законы) И так сойдет.
08:57:12 20-12-2024
Чтоб Хинштейну пусто было
09:06:19 20-12-2024
Гость (08:57:12 20-12-2024) Чтоб Хинштейну пусто было ... Ну карьера у него за это в горку пошла.
09:10:14 20-12-2024
Гость (09:06:19 20-12-2024) Ну карьера у него за это в горку пошла.... Вы всерьез считаете назначение в Курск "горкой"?)
09:29:03 20-12-2024
Гость (09:10:14 20-12-2024) Вы всерьез считаете назначение в Курск "горкой"?) ... А где он до этого был губернатором напомните?
09:39:44 20-12-2024
Гость (09:29:03 20-12-2024) А где он до этого был губернатором напомните?... Во-первых, он вроде как ио, а во-вторых - если вы считаете, что быть губернатором на этой территории лучше, чем не быть им - ваше право, я спорить не собираюсь.
09:16:02 20-12-2024
Правду не задушишь не убьешь
09:32:53 20-12-2024
Гость из будущего (09:16:02 20-12-2024) Правду не задушишь не убьешь... Правда - это эфемерное понятие .
Здесь правдивая и объективная информация. Там топорная и лживая пропаганда. Естественно нас хотят от неё оградить, ведь основная задача государства , забота о населении
09:51:07 20-12-2024
Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... "Если суждение, составляющее содержание (смысл) некоторого высказывания, истинно, то и о данном высказывании говорят, что оно истинно. Сходным образом ложным называют такое высказывание, которое является выражением ложного суждения."
09:52:29 20-12-2024
Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... О правящем классе основная забота любого государства
10:03:59 20-12-2024
Гость (09:52:29 20-12-2024) О правящем классе основная забота любого государства... классовая теория ошибочна.
10:06:36 20-12-2024
Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... Ты себя огради, а я, допустим, сам разберусь. 😡
10:14:02 20-12-2024
Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... Истина-одна, а правда у каждого своя.
12:31:29 20-12-2024
Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое, нейтрально или негативно отразить другие страны. И это нормально. Представьте судьбу страны, которая очерняет свое и приукрашивает чужое - народ разбегаться будет "туда где лучше" и это принесет смерть государству. Ютюб - западный инструмент, следовательно, транслирует то что выгодно им. Потихоньку-помаленьку вода и камень точит, насаживаемая точка зрения зрения внедряется в умы зрителей. Посмотрите на украинцев, им русофобию и собственную исключительность за десятки лет как крепко в голову вбили, "москоляку на гиляку" они уже 30 лет кричат, как не больше, куча западных "открытых обществ" и подобных организаций насаживали антироссийский нарратив еще и в доинтернетные времена. А сейчас с ютюбами это стало удобнее. Пусть 95% зрителей смотрят рецептики, но оставшихся колеблющихся 5% хватит перепрограммировать, чтобы они плясали под западную дудочку. Мне очень жаль что ютюб закрывают, но это рупор врага, и я понимаю государственные интересы. Кроме того, от закрытия будет и вред нашему государству, перестанут работать частные каналы,где РФ раскрывается в положительном ключе, где любопытствующие на западе могут посмотреть отличную от их ТВ точку зрения. Все сложно. Но инструмент - вражеский.
12:51:25 20-12-2024
Гость (12:31:29 20-12-2024) Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое... Эт точно, приукрасить. Без ютуба каждому ясно, что буханка гораздо лучше мерса.
13:01:08 20-12-2024
Гость (12:31:29 20-12-2024) Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое... Из-за 5% идиотов наказать 95%? Вы видите "государственый интерес" в том, чтобы 95% преисполнились ненавистью к власти? Странная у вас позиция.
13:24:00 20-12-2024
Гость (12:31:29 20-12-2024) Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое... Ютюб - западный инструмент, следовательно, транслирует то что выгодно им.
Не знал, что установка обрешетки на потолок в ванной под панели ПВХ прославляет западный образ жизни и очерняет наш.
14:48:29 20-12-2024
Гость (13:24:00 20-12-2024) Ютюб - западный инструмент, следовательно, транслирует то ч... Не понимаю, почему запрещают наркотики, ведь морфий облегчает страдания больным!
17:14:32 20-12-2024
Доктор (14:48:29 20-12-2024) Не понимаю, почему запрещают наркотики, ведь морфий облегчае... Запрещают не наркотики, а нелегальный оборот наркотиков.
18:30:49 20-12-2024
Гость (17:14:32 20-12-2024) Запрещают не наркотики, а нелегальный оборот наркотиков.... Запрещают не рецептики и ремонты, а западную пропаганду. Поскольку на ресурсе это неотделимо, приходится запрещать весь ресурс. Как марганцовку в аптеках. Как средства от кашля, которые 100 человек лечат, а 101-й ими наркоманит.
21:20:18 20-12-2024
Гость (18:30:49 20-12-2024) Запрещают не рецептики и ремонты, а западную пропаганду. Пос... А чо западная пропаганда говорит? Что у них там лучше или хуже?
09:31:26 20-12-2024
Подтормаживает, но работает.
09:55:04 20-12-2024
ППШариков (09:31:26 20-12-2024) Подтормаживает, но работает.... Не, практически не работает. Кулинарные рецепты невозможно посмотреть. Совсем не тянет. Черный прямоугольник и посередине крутится колечко. Даже звука нет. Третий день.
10:15:40 20-12-2024
Гость (09:55:04 20-12-2024) Не, практически не работает. Кулинарные рецепты невозможно п... Ростелеком давно не грузит, а МТС работает с тормозами, только что проверил.
10:41:07 20-12-2024
ППШариков (10:15:40 20-12-2024) Ростелеком давно не грузит, а МТС работает с тормозами, толь... Я только что с МТСовского модема, вот там и беда. В поисковике ютуба набираю кулинарную тему, появляется выбор каналов, щелкаю по нужному, а потом вместо видеоролика черный квадрат.
10:51:16 20-12-2024
Гость (10:41:07 20-12-2024) Я только что с МТСовского модема, вот там и беда. В поискови... На смартфоне с оператором МТС работает.
09:42:50 20-12-2024
ППШариков (09:31:26 20-12-2024) Подтормаживает, но работает.... Это вы про Хинштейна ?
09:44:23 20-12-2024
Всё веселье впереди. Ну не любят нас, не любят.
09:57:14 20-12-2024
Гость (09:44:23 20-12-2024) Всё веселье впереди. Ну не любят нас, не любят.... Если чужие не любят, то ладно... А ведь не любят вроде бы свои. На наши же налоги.
09:57:34 20-12-2024
Гость (09:44:23 20-12-2024) Всё веселье впереди. Ну не любят нас, не любят.... вы хотите любви ЛГБТ?
10:45:22 20-12-2024
Musik (09:57:34 20-12-2024) вы хотите любви ЛГБТ?... мусик, не уводи дискуссию в свою тему
10:50:37 20-12-2024
Гость (10:45:22 20-12-2024) мусик, не уводи дискуссию в свою тему... та тема. в последние 5 лет ситуация именно изменилась в сторону этих - не дунь на них не плюнь, место уступи и улыбнуться не забудь.
и место нашим там указывают точно и жестко - на коврике у двери. кого-то устраивает.
10:03:54 20-12-2024
Он и так не работает
10:21:21 20-12-2024
Звездешь! Сейчас только скачал видос по рыбалке. У меня 4G модем. Ролик в 150 мег залетел за 14 сек.
10:37:18 20-12-2024
так. падаждите. а Сам же велел ютуб наладить (не так давно). куда смотрят исполнители данного указу?
10:49:29 20-12-2024
Гость (10:37:18 20-12-2024) так. падаждите. а Сам же велел ютуб наладить (не так давно).... Он сказал что разберется. " - Я же вам сказал заблокировать везде, а не замедлять"
11:02:44 20-12-2024
Когда они будут соблюдать наши законы, тогда никто их блокировать не будет.
12:23:40 20-12-2024
гость (11:02:44 20-12-2024) Когда они будут соблюдать наши законы, тогда никто их блокир... Все верно "назло маме отморожу уши" :D. Хотя меня устраивает, все больше людей поддерживающих существующую власть, задаются вопросом, а нас то за что)
12:34:40 20-12-2024
Гость (12:23:40 20-12-2024) Все верно "назло маме отморожу уши" :D. Хотя меня устраивает... а ты какую власть хочешь поддерживать?
12:48:00 20-12-2024
Найдется выход хоть один из всех безвыходных положений) 😏
14:27:59 20-12-2024
И черт с ним. Нафиг не нужен. Ну а если у кого-то ломки без него, то это диагноз.
14:58:46 20-12-2024
Гость (14:27:59 20-12-2024) И черт с ним. Нафиг не нужен. Ну а если у кого-то ломки без ... Диагноз - это тупость свою дремучую на обозрение выставлять