РБК: YouTube могут полностью заблокировать в России

Пользователи мобильных операторов начали жаловаться на недоступность платформы

20 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik

На недоступность YouTube начали жаловаться пользователи различных операторов мобильной связи в России. Ранее проблемы были в основном на сетях фиксированной связи, однако сейчас говорят о вероятности полной блокировки сервиса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

19 декабря проблемы начали возникать при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов МТС, "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" (бренд Т2) и "ВымпелКом" ("Билайн"). Загрузка либо недоступна, либо очень медленная. В некоторых случаях загружается только несколько секунд видеоролика, а дальше загрузка не идет.

Также пользователи жалуются на проблемы при воспроизведении с сервиса DownDetector. Сбои фиксируют с полуночи 19 декабря.

"В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что "раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК "серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах": "Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", – рассказали они изданию.

Представитель Google заявил, что им известно о проблемах с доступом к YouTube в России. Однако, по его словам, это не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

Эксперт отмечает, что с 9 декабря уровень видеоотказов при попытке открыть ролик на YouTube на мобильных устройствах увеличился с 5 до 25%. Само количество попыток посмотреть YouTube упало на 80%.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.