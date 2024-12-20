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РБК: YouTube могут полностью заблокировать в России

Пользователи мобильных операторов начали жаловаться на недоступность платформы

20 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik
Значок YouTube / Фото: unsplash.com / Nik

На недоступность YouTube начали жаловаться пользователи различных операторов мобильной связи в России. Ранее проблемы были в основном на сетях фиксированной связи, однако сейчас говорят о вероятности полной блокировки сервиса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

19 декабря проблемы начали возникать при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов МТС, "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" (бренд Т2) и "ВымпелКом" ("Билайн"). Загрузка либо недоступна, либо очень медленная. В некоторых случаях загружается только несколько секунд видеоролика, а дальше загрузка не идет.

Также пользователи жалуются на проблемы при воспроизведении с сервиса DownDetector. Сбои фиксируют с полуночи 19 декабря.

"В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что "раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК "серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах": "Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", – рассказали они изданию.

Представитель Google заявил, что им известно о проблемах с доступом к YouTube в России. Однако, по его словам, это не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

Эксперт отмечает, что с 9 декабря уровень видеоотказов при попытке открыть ролик на YouTube на мобильных устройствах увеличился с 5 до 25%. Само количество попыток посмотреть YouTube упало на 80%.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Россия

Комментарии 44

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Гость

08:57:00 20-12-2024

Мне вот интересно - официально ютуб у нас не запрещен. Решения суда нет. То есть чья-то левая пятка захотела его заблокировать, и всем нормально. Это к вопросу о том, как у нас работают законы.

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Гость

09:30:16 20-12-2024

Гость (08:57:00 20-12-2024) Мне вот интересно - официально ютуб у нас не запрещен. Решен... Если уж сильно потребуется закон - состряпают за 5 мин. А так... чего заморачиваться? Рубанули, и зашибись!

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Гость

09:37:27 20-12-2024

Гость (09:30:16 20-12-2024) Если уж сильно потребуется закон - состряпают за 5 мин. А т... Да это понятно, но тут даже видимости никто не делает, что нужны какие-то там законы) И так сойдет.

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Гость

08:57:12 20-12-2024

Чтоб Хинштейну пусто было

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Гость

09:06:19 20-12-2024

Гость (08:57:12 20-12-2024) Чтоб Хинштейну пусто было ... Ну карьера у него за это в горку пошла.

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Гость

09:10:14 20-12-2024

Гость (09:06:19 20-12-2024) Ну карьера у него за это в горку пошла.... Вы всерьез считаете назначение в Курск "горкой"?)

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Гость

09:29:03 20-12-2024

Гость (09:10:14 20-12-2024) Вы всерьез считаете назначение в Курск "горкой"?) ... А где он до этого был губернатором напомните?

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Гость

09:39:44 20-12-2024

Гость (09:29:03 20-12-2024) А где он до этого был губернатором напомните?... Во-первых, он вроде как ио, а во-вторых - если вы считаете, что быть губернатором на этой территории лучше, чем не быть им - ваше право, я спорить не собираюсь.

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Гость из будущего

09:16:02 20-12-2024

Правду не задушишь не убьешь

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Гость

09:32:53 20-12-2024

Гость из будущего (09:16:02 20-12-2024) Правду не задушишь не убьешь... Правда - это эфемерное понятие .
Здесь правдивая и объективная информация. Там топорная и лживая пропаганда. Естественно нас хотят от неё оградить, ведь основная задача государства , забота о населении

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Musik

09:51:07 20-12-2024

Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... "Если суждение, составляющее содержание (смысл) некоторого высказывания, истинно, то и о данном высказывании говорят, что оно истинно. Сходным образом ложным называют такое высказывание, которое является выражением ложного суждения."

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Гость

09:52:29 20-12-2024

Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... О правящем классе основная забота любого государства

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Musik

10:03:59 20-12-2024

Гость (09:52:29 20-12-2024) О правящем классе основная забота любого государства... классовая теория ошибочна.

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Гость

10:06:36 20-12-2024

Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... Ты себя огради, а я, допустим, сам разберусь. 😡

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Гость

10:14:02 20-12-2024

Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... Истина-одна, а правда у каждого своя.

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Гость

12:31:29 20-12-2024

Гость (09:32:53 20-12-2024) Правда - это эфемерное понятие .Здесь правдивая и объект... Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое, нейтрально или негативно отразить другие страны. И это нормально. Представьте судьбу страны, которая очерняет свое и приукрашивает чужое - народ разбегаться будет "туда где лучше" и это принесет смерть государству. Ютюб - западный инструмент, следовательно, транслирует то что выгодно им. Потихоньку-помаленьку вода и камень точит, насаживаемая точка зрения зрения внедряется в умы зрителей. Посмотрите на украинцев, им русофобию и собственную исключительность за десятки лет как крепко в голову вбили, "москоляку на гиляку" они уже 30 лет кричат, как не больше, куча западных "открытых обществ" и подобных организаций насаживали антироссийский нарратив еще и в доинтернетные времена. А сейчас с ютюбами это стало удобнее. Пусть 95% зрителей смотрят рецептики, но оставшихся колеблющихся 5% хватит перепрограммировать, чтобы они плясали под западную дудочку. Мне очень жаль что ютюб закрывают, но это рупор врага, и я понимаю государственные интересы. Кроме того, от закрытия будет и вред нашему государству, перестанут работать частные каналы,где РФ раскрывается в положительном ключе, где любопытствующие на западе могут посмотреть отличную от их ТВ точку зрения. Все сложно. Но инструмент - вражеский.

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Гость

12:51:25 20-12-2024

Гость (12:31:29 20-12-2024) Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое... Эт точно, приукрасить. Без ютуба каждому ясно, что буханка гораздо лучше мерса.

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Гость

13:01:08 20-12-2024

Гость (12:31:29 20-12-2024) Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое... Из-за 5% идиотов наказать 95%? Вы видите "государственый интерес" в том, чтобы 95% преисполнились ненавистью к власти? Странная у вас позиция.

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Гость

13:24:00 20-12-2024

Гость (12:31:29 20-12-2024) Внутренняя пропаганда КАЖДОГО государства - приукрасить свое... Ютюб - западный инструмент, следовательно, транслирует то что выгодно им.
Не знал, что установка обрешетки на потолок в ванной под панели ПВХ прославляет западный образ жизни и очерняет наш.

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Доктор

14:48:29 20-12-2024

Гость (13:24:00 20-12-2024) Ютюб - западный инструмент, следовательно, транслирует то ч... Не понимаю, почему запрещают наркотики, ведь морфий облегчает страдания больным!

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Гость

17:14:32 20-12-2024

Доктор (14:48:29 20-12-2024) Не понимаю, почему запрещают наркотики, ведь морфий облегчае... Запрещают не наркотики, а нелегальный оборот наркотиков.

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Гость

18:30:49 20-12-2024

Гость (17:14:32 20-12-2024) Запрещают не наркотики, а нелегальный оборот наркотиков.... Запрещают не рецептики и ремонты, а западную пропаганду. Поскольку на ресурсе это неотделимо, приходится запрещать весь ресурс. Как марганцовку в аптеках. Как средства от кашля, которые 100 человек лечат, а 101-й ими наркоманит.

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Гость

21:20:18 20-12-2024

Гость (18:30:49 20-12-2024) Запрещают не рецептики и ремонты, а западную пропаганду. Пос... А чо западная пропаганда говорит? Что у них там лучше или хуже?

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ППШариков

09:31:26 20-12-2024

Подтормаживает, но работает.

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Гость

09:55:04 20-12-2024

ППШариков (09:31:26 20-12-2024) Подтормаживает, но работает.... Не, практически не работает. Кулинарные рецепты невозможно посмотреть. Совсем не тянет. Черный прямоугольник и посередине крутится колечко. Даже звука нет. Третий день.

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ППШариков

10:15:40 20-12-2024

Гость (09:55:04 20-12-2024) Не, практически не работает. Кулинарные рецепты невозможно п... Ростелеком давно не грузит, а МТС работает с тормозами, только что проверил.

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Гость

10:41:07 20-12-2024

ППШариков (10:15:40 20-12-2024) Ростелеком давно не грузит, а МТС работает с тормозами, толь... Я только что с МТСовского модема, вот там и беда. В поисковике ютуба набираю кулинарную тему, появляется выбор каналов, щелкаю по нужному, а потом вместо видеоролика черный квадрат.

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ППШариков

10:51:16 20-12-2024

Гость (10:41:07 20-12-2024) Я только что с МТСовского модема, вот там и беда. В поискови... На смартфоне с оператором МТС работает.

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Гость

09:42:50 20-12-2024

ППШариков (09:31:26 20-12-2024) Подтормаживает, но работает.... Это вы про Хинштейна ?

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Гость

09:44:23 20-12-2024

Всё веселье впереди. Ну не любят нас, не любят.

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Гость

09:57:14 20-12-2024

Гость (09:44:23 20-12-2024) Всё веселье впереди. Ну не любят нас, не любят.... Если чужие не любят, то ладно... А ведь не любят вроде бы свои. На наши же налоги.

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Musik

09:57:34 20-12-2024

Гость (09:44:23 20-12-2024) Всё веселье впереди. Ну не любят нас, не любят.... вы хотите любви ЛГБТ?

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Гость

10:45:22 20-12-2024

Musik (09:57:34 20-12-2024) вы хотите любви ЛГБТ?... мусик, не уводи дискуссию в свою тему

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Musik

10:50:37 20-12-2024

Гость (10:45:22 20-12-2024) мусик, не уводи дискуссию в свою тему... та тема. в последние 5 лет ситуация именно изменилась в сторону этих - не дунь на них не плюнь, место уступи и улыбнуться не забудь.
и место нашим там указывают точно и жестко - на коврике у двери. кого-то устраивает.

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Гость

10:03:54 20-12-2024

Он и так не работает

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Гость

10:21:21 20-12-2024

Звездешь! Сейчас только скачал видос по рыбалке. У меня 4G модем. Ролик в 150 мег залетел за 14 сек.

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Гость

10:37:18 20-12-2024

так. падаждите. а Сам же велел ютуб наладить (не так давно). куда смотрят исполнители данного указу?

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Гость

10:49:29 20-12-2024

Гость (10:37:18 20-12-2024) так. падаждите. а Сам же велел ютуб наладить (не так давно).... Он сказал что разберется. " - Я же вам сказал заблокировать везде, а не замедлять"

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гость

11:02:44 20-12-2024

Когда они будут соблюдать наши законы, тогда никто их блокировать не будет.

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Гость

12:23:40 20-12-2024

гость (11:02:44 20-12-2024) Когда они будут соблюдать наши законы, тогда никто их блокир... Все верно "назло маме отморожу уши" :D. Хотя меня устраивает, все больше людей поддерживающих существующую власть, задаются вопросом, а нас то за что)

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Гость

12:34:40 20-12-2024

Гость (12:23:40 20-12-2024) Все верно "назло маме отморожу уши" :D. Хотя меня устраивает... а ты какую власть хочешь поддерживать?

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Гость

12:48:00 20-12-2024

Найдется выход хоть один из всех безвыходных положений) 😏

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Гость

14:27:59 20-12-2024

И черт с ним. Нафиг не нужен. Ну а если у кого-то ломки без него, то это диагноз.

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Гость

14:58:46 20-12-2024

Гость (14:27:59 20-12-2024) И черт с ним. Нафиг не нужен. Ну а если у кого-то ломки без ... Диагноз - это тупость свою дремучую на обозрение выставлять

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