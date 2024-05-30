Кондуктор в Барнауле высадила ребенка из трамвая № 7 из-за непрошедшей оплаты

Сейчас власти изучают обстоятельства происшествия — сотруднику грозит наказание

30 мая 2024, 17:38, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле кондуктор высадила ребенка из трамвая № 7 из-за ошибки оплаты картой. Как сообщает паблик "Черное и белое Барнаул", инцидент случился утром сегодня, 30 мая.

По словам матери мальчика, ее 10-летний сын отправился на трамвае на тренировку. По какой-то причине его карта оказалась в стоп-листе, хотя на ней были деньги. Кондуктор заставила несовершеннолетнего покинуть вагон, хотя ему нужно было проехать еще пять остановок.

Сейчас проводится внутреннее расследование по факту происшествия. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту изучает обстоятельства, а "Горэлектротрансу" поручено изъять записи с камер видеонаблюдения в салоне и провести проверку. Если факт подтвердится, то кондуктору грозят дисциплинарные меры. Кроме того, на предприятии проведут инструктаж с персоналом о недопустимости высадки несовершеннолетних.