Кондуктор в Барнауле высадила ребенка из трамвая № 7 из-за непрошедшей оплаты
Сейчас власти изучают обстоятельства происшествия — сотруднику грозит наказание
30 мая 2024, 17:38, ИА Амител
В Барнауле кондуктор высадила ребенка из трамвая № 7 из-за ошибки оплаты картой. Как сообщает паблик "Черное и белое Барнаул", инцидент случился утром сегодня, 30 мая.
По словам матери мальчика, ее 10-летний сын отправился на трамвае на тренировку. По какой-то причине его карта оказалась в стоп-листе, хотя на ней были деньги. Кондуктор заставила несовершеннолетнего покинуть вагон, хотя ему нужно было проехать еще пять остановок.
Сейчас проводится внутреннее расследование по факту происшествия. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту изучает обстоятельства, а "Горэлектротрансу" поручено изъять записи с камер видеонаблюдения в салоне и провести проверку. Если факт подтвердится, то кондуктору грозят дисциплинарные меры. Кроме того, на предприятии проведут инструктаж с персоналом о недопустимости высадки несовершеннолетних.
18:07:32 30-05-2024
Какое равнодушие окружающих. Не обеднели бы оплатить за ребенка. Стыдно за такое безразличие.
19:30:18 30-05-2024
Надежда (18:07:32 30-05-2024) Какое равнодушие окружающих. Не обеднели бы оплатить за ребе... И много вы за чужих детей платите за проезд? Скажите где едите мои дети будут рядом- платите за них каждый день. Слабо?
01:15:15 31-05-2024
Гость (19:30:18 30-05-2024) И много вы за чужих детей платите за проезд? Скажите где еди... едИте??
15:35:55 31-05-2024
Гость (19:30:18 30-05-2024) И много вы за чужих детей платите за проезд? Скажите где еди... Я на 1 езжу, гова платит за детей, тоже поражена что никто этого не сделал
20:55:34 30-05-2024
Надежда (18:07:32 30-05-2024) Какое равнодушие окружающих. Не обеднели бы оплатить за ребе... Где родители этого ребенка, чем думают? Кроме карты могли наличные дать. А может они и были у детёныша. Просто не захотел платить.
08:38:20 31-05-2024
Гость (20:55:34 30-05-2024) Где родители этого ребенка, чем думают? Кроме карты могли на... При чём здесь родители?Людьми надо быть а не скотами.
09:23:25 31-05-2024
Гость (20:55:34 30-05-2024) Где родители этого ребенка, чем думают? Кроме карты могли на... причем тут родители? Головой думайте прежде чем в коментах срать. Родители закинули деньги на карту, оформили карту, система дырявая у этих проездных, они без причины в стоп лист карты кидают. проблема в системе а не родитлей, при этом, не смотря на проблему техническую в системе, пострадал РЕБЕНОК.
РЕБЕНКА ВЫСАДИЛИ ГДЕ ТО В ГОРОДЕ. РЕБЕНКА!!!!! Вы что несете то! Я поражаюсь коментариям. У вас либо детей нет либо вы школота сопливая, с такими рассуждениями.
12:33:59 31-05-2024
Гость (20:55:34 30-05-2024) Где родители этого ребенка, чем думают? Кроме карты могли на... На работе, а ребенок легко мог забыть , потратить и тп..........
09:03:25 31-05-2024
Надежда (18:07:32 30-05-2024) Какое равнодушие окружающих. Не обеднели бы оплатить за ребе... Вы предлагаете косяки перевозчика пассажирам оплачивать из своего кармана?
18:09:44 30-05-2024
Для них (кондукторов) закон не писан?
19:26:26 30-05-2024
И? Все правильно. Родителям стоит позаботиться о мелочи у ребенка. Не зима не замёрзнет. Штрафы на кондуктора будут есть контролёры пройдут.
19:48:38 30-05-2024
Гость (19:26:26 30-05-2024) И? Все правильно. Родителям стоит позаботиться о мелочи у ре... ребенок может просто потеряться в незнакомом месте, как минимум.
09:05:58 31-05-2024
Гость (19:26:26 30-05-2024) И? Все правильно. Родителям стоит позаботиться о мелочи у ре... Точно. Когда у вас отключат свет, за который вы заплатили, то вы должны сами позаботится о генераторе. Когда вам в магазине продали тухлый товар, вы должны сами позаботится, чтобы в магазине был свежий товар.
19:29:01 30-05-2024
Получается дети будут наглеть и вообще не платить. Раз есть закон не высаживать несовершеннолетних. Потом не удивляйтесь что тариф растет.
20:54:15 30-05-2024
Гость (19:29:01 30-05-2024) Получается дети будут наглеть и вообще не платить. Раз есть ... Точно. А кстати кому это и почему такая оригинальная идея в голову пришла для малолеток сделать бесплатный проезд.
20:58:30 30-05-2024
Гость (19:29:01 30-05-2024) Получается дети будут наглеть и вообще не платить. Раз есть ... Будут будут. Только об этом писать не станут. Огласку будут получать именно такие прецеденты когда бедного несчастного ребенка высадят из транспорта.
19:37:17 30-05-2024
придумали чушь -безбилетника высаживать нельзя. а мамашу отправившего ребенка без денег надо пожалеть, а кондуктора наказать? вы что сошли с ума? ребёнка мамашу как она исполняет свои обязанности в отношению ребенка.
19:48:53 30-05-2024
с платежами этими не все чисто. часто не проходит, платишь налом, а потом списалось и с карты. Пока эта система не работает как надо, нечего и высаживать. А мелочь дети легко теряют, да и дешевле по карте. Еще раз убеждаюсь, какие злобные жители в Барнауле. Бессердечные. Кто то обеднел бы, если этот ребенок проехал?
09:26:11 31-05-2024
Гость (19:48:53 30-05-2024) с платежами этими не все чисто. часто не проходит, платишь н... Я вообще почитав коментарии, стало так стыдно и противно за окружающих. все какието злые, словно Озверина напились. Погода что ли так влияет. Стыдно за них. Ужасное поколение выросло. Не зря столько войн вокруг, все озверели. грустно.
09:40:51 31-05-2024
Гость (09:26:11 31-05-2024) Я вообще почитав коментарии, стало так стыдно и противно за ... Это не новое поколение, оно "Амик" не читает, если что. Основной контингент комментаторов - озлобленные пенсы с нищенской пенсией.
20:09:06 30-05-2024
Совести у мамаши нет писать такую чушь. Дать ребёнку 100ру. налом не могла? Каждый день пишут, что оплата по картам часто не проходит, нет на рожон надо лезть и правду искать. Устраивайтесь кондуктором и возите всех бесплатно. К сведению: я не кондуктор и никогда им не работала, но уже бесят такие наглые мамочки
09:07:52 31-05-2024
Гость (20:09:06 30-05-2024) Совести у мамаши нет писать такую чушь. Дать ребёнку 100ру. ... А может ещё и трамвай купить, чтобы в нем за билет платить, дабы перевозчик вообще было комфортно работать?
09:11:33 31-05-2024
Гость (20:09:06 30-05-2024) Совести у мамаши нет писать такую чушь. Дать ребёнку 100ру. ... Когда вы по разбитой дороге ездите, чего вы воете, что вам за ваши деньги машину портят? Сделайте свою дорогу, оплатите ремонт дорог в городе из своего кармана второй раз. Вы же за это радеете, когда про мелочь говорите, которую уже внесли на карту транспортной системы.
20:53:18 30-05-2024
Мысли вслух: малолетний (10 лет) ребёнок, высадили из трамвая, идти пешком пять остановок... Это приличное расстояние - наверняка придется переходить дороги. Может расстеряться, заблудиться, потеряться. Взрослые дяди-тёти разные бывают, с разными мыслями...
Хотела бы я такой перспективы для своего ребёнка? Однозначно, что нет.
По поводу мамы. Небольшую сумму ребенку могли дать на руки. Но ребёнок есть ребёнок: потратил, не подумав, потерял, еще какие-нибудь обстоятельства. Мало ли их бывает? И даже если мама не дала наличные - это не повод, чтобы не помочь ребёнку, в этом нет ничего страшного.
Страшна статистика: каждый год в России пропадает 1 тысяча наших детей.
08:33:40 31-05-2024
Гость (20:53:18 30-05-2024) Мысли вслух: малолетний (10 лет) ребёнок, высадили из трамва... Инфантильное поколение ростят. я с 8 лет четыре года с пересадками ездила в Художку и ничего.
09:12:21 31-05-2024
Гость (08:33:40 31-05-2024) Инфантильное поколение ростят. я с 8 лет четыре года с перес... А те, кто в подобной ситуации не доехал, уже сюда не напишут. Ошибка выжившего.
11:24:43 31-05-2024
Гость (08:33:40 31-05-2024) Инфантильное поколение ростят. я с 8 лет четыре года с перес... Я тоже в школу ездила 10 лет три остановки на трамвае, если трамвая не было (а такое часто в 90е случалось) - шла пешком по шпалам, место безлюдное. Знаете что, я бы такого своему ребенку не хотела. Это мы с вами отъездили, а кого-то изнасиловали/похитили/убили.
Я бы заплатила за этого ребенка, если бы там была. И уверена, что окружение мое тоже.
09:31:34 31-05-2024
Какие злобные, жадные и противные люди тут отписались!! У ребенка была карта, произошла ошибка списания - это проблемы МУП Горэлектротранс, а не мамы и ребенка. Дала она наличные или нет - вообще не имеет значения. Ребенок не отказывался платить, расчет картой предусмотренный и законный способ расчета. В чем права была кондуктор?
А последняя гостья, которая в 8 лет 4 года... в то время вы помните хоть один случай пропажи и изнасилования мальчика?? Я нет, сама ездила с 7 лет через весь город на тренировки, но было не страшно. Однажды потеряла проездной школьный, обнаружила в трамвае, очень испугалась, но кондуктор не высадила, доехала до места. Потому что в то время о котором Вы вспоминаете, кондуктор получала фиксированную з.п. и не стремилась как можно больше провести налом, чтобы в карман себе положить. да и в целом люди были добрее, а сейчас, думаю, не дай Бог, мой ребенок окажется в беде, а рядом вот эти все люди((( страшно и мерзко!
09:39:42 31-05-2024
Анна (09:31:34 31-05-2024) Какие злобные, жадные и противные люди тут отписались!! У ре... Фишка в том, что тогда об этом просто сложно было узнать. А были и пропажи детей, и маньяки. Это сейчас все в интернете. А тогда каналов информации, кроме обс, просто не было.
09:40:01 31-05-2024
Людииии, вы люди или нет? Многие в комментариях поддерживают кондуктора. Вы что??? Даже если у этого ребёнка и были наличные, даже если он и не захотел их тратить, если с картой проблема получилась, зачем высаживать? Он ребёнок. Что транспортное предприятие обеднело? А у кондуктора своих детей нет? Она своего бы выгнала? Просто до такой степени люди черствые становятся. Обидно.
10:08:44 31-05-2024
Озверели эти водители и кондуктора, сама видела несколько раз жестокое обращение персонала автобуса, если у ребенка не оказывается денег, они готовы сожрать с потрохами, злые, орут, удавятся за копейку, это же дети! Тут взрослый, то человек себя не удобно чувствует, а это дети. Звери а не водители, еще и матом могут обложить, не стесняясь людей в автобусе, такое впечатление , работают водителями все бывшие зэки, судя по манерам общения, 47 маршрут, водители хамье, где их только набирают!
11:39:36 31-05-2024
А может быть, автоматизация оплаты и оптимизация расходов сделают своё дело, и года через 2-3 кондукторов в транспорте не будет?
12:15:56 31-05-2024
Гость (11:39:36 31-05-2024) А может быть, автоматизация оплаты и оптимизация расходов сд... и транспорта тоже, все к тому идет
15:01:02 31-05-2024
ну это конечно не трагедия что его высадили , телефон есть же позвонил родителям , ну я так сама ехала без налички и кондуктор орала что СПОТ ЛИСТ хотя картой расчитывалась и деньги там точно были , ну пропустила бы ребенка бесплатно уж поди не ущемила бы никого на случай контроля было бы все ясно думаю, контролеры тоже люди поняли бы
15:16:16 31-05-2024
Гость (15:01:02 31-05-2024) ну это конечно не трагедия что его высадили , телефон есть ж... Телефон тоже может сесть, а еще могут высадить зимой. Кстати, сейчас тоже погода не шепчет, шлепать под дождем с ветром такое себе. В общем, глядя на то, как кондукторы и водители скандалят с пассажирами, понимаешь, что на детях, которые ответить не могут, они просто отрываются, чувствуя свою безнаказанность. И да, несработавшая карта - это проблема перевозчика, а не пассажира.
19:32:47 31-05-2024
Сделать до 14 лет бесплатный проезд на муниципальном транспорте и все.