"Ребята воюют". Путин не знает, когда российская армия освободит Курскую область

Глава государства заявил, что это произойдет в любом случае

19 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что пока не знает, когда наша армия полностью освободит Курскую область от солдат ВСУ, которые зашли туда несколько месяцев назад. Однако глава государства уверен, что это произойдет обязательно.

"Ребята воюют. Прямо сейчас идут серьезные бои. Непонятно, зачем солдаты ВСУ зашли в Курскую область. Бросили на убой свои лучшие подразделения. Мы точно их оттуда выкинем. Но не могу сказать точно, когда это произойдет. Но это произойдет. Все дома будут восстановлены, как и коммунальная инфраструктура, школы, детские сады. Кто захочет переехать, то будем помогать людям. Местная администрация Курской области будет работать все праздники", – заявил Владимир Путин.

По словам президента, в Курской области наша армия уничтожила рекордное количество военной техники НАТО. В том числе танки. За их уничтожение солдаты обязательно получат денежную премию.

Напомним, президент России Владимир Путин подводит итоги года. В этот раз прямую линию вновь объединили с большой пресс-конференцией.

Трансляцию мероприятия ведут федеральные телеканалы, радиостанции, а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.

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