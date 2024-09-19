Реконструкция водозабора в барнаульском поселке завершена на 80%

На проект выделили 110 млн рублей

19 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Работы в Казенной Заимке / Фото: unsplash.com

В поселке Казенная Заимка продолжается реконструкция артезианского водозабора. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы общей стоимостью 110 млн рублей выполнены более чем на 80%.

Накануне замглавы мэрии Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел выездное совещание на месте работ. Реконструкция проводится на улице Соколиной, 55, по программе федерального проекта "Чистая вода". Проектом предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды, станции доочистки, бурение одной новой скважины и реконструкция двух действующих. Это позволит улучшить качество воды почти для 2,5 тысячи жителей поселка.

Также специалисты провели дезинфекцию резервуара чистой воды и смежных трубопроводов водоснабжения. Кроме того, убраны три емкости старого резервуара чистой воды, выполнена врезка в действующую водопроводную сеть через новый резервуар чистой воды.