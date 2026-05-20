Репетитор за 3 тыс. рублей в час. Во сколько обходится подготовка к ЕГЭ в Барнауле

Родители школьников тратят сотни тысяч рублей на подготовку к экзаменам, но даже это не гарантирует высоких баллов

20 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Репетитор и ученик / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Подготовка к ЕГЭ для многих российских семей превращается в отдельную статью расходов, сопоставимую с покупкой автомобиля или первоначальным взносом по ипотеке. По данным "Российской газеты", занятия с репетиторами по трем предметам за два года могут обойтись более чем в миллион рублей. В Барнауле расценки пока ниже столичных, однако суммы все равно впечатляют: некоторые родители тратят на подготовку детей свыше 200 тысяч рублей в месяц. О том, сколько сегодня стоят репетиторы в Алтайском крае и почему спрос на них только растет, — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"В этом году мы собрали комбо"

Для многих семей подготовка к экзаменам становится настоящим финансовым испытанием. Особенно если в семье сразу несколько школьников.

Жительница Барнаула Ника Янкова рассказывает, что в этом году одновременно готовятся к экзаменам все трое ее детей: старшая дочь сдает ЕГЭ, средний ребенок — ОГЭ, а младший проходит внутренние школьные испытания при переходе в среднее звено.

По ее словам, час занятий по русскому языку или математике сегодня обходится примерно в 1500 рублей. А за подготовку по химии или биологии родители платят уже по 2500–3000 рублей за урок. В итоге расходы семьи превышают 200 тысяч рублей в месяц.

«У каждого по три-четыре репетитора, в неделю каждый ребенок занимается не менее двух раз по каждому предмету», — рассказала она.

Полмиллиона за два года подготовки

По данным сервиса Repetitor.ru, в Барнауле средняя стоимость одного занятия с репетитором составляет около 1500 рублей. Причем примерно одинаково стоят как занятия по базовой математике, так и подготовка к профильным предметам — физике и информатике.

Именно эти дисциплины сегодня считаются одними из самых востребованных. Если школьник занимается два раза в неделю на протяжении двух лет, то только по одному предмету семья может потратить около 250 тысяч рублей. А полноценная подготовка к поступлению нередко включает сразу несколько экзаменов.

Впрочем, разброс цен на рынке остается огромным. По словам руководителя пространства подростков "Твой друг" Анны Старовойт, стоимость напрямую зависит от опыта преподавателя.

«Сейчас много ребят выходят на репетиторство после школы или вуза и готовы брать по 500–600 рублей за занятие. Но человек, который долго работал в школе и понимает систему образования, в среднем берет минимум две тысячи рублей за час индивидуального занятия», — объясняет она.

Эксперт отмечает, что знание предмета само по себе еще не гарантирует качественную подготовку.

«В ЕГЭ по русскому языку есть задания, основанные на правилах пятого класса. Но взрослому ученику нужно объяснять это уже совсем по-другому. Не каждый начинающий репетитор способен это сделать», — говорит Старовойт.

"Натаскивание уже не работает"

Сами преподаватели признают: за последние годы изменилась не только стоимость занятий, но и подход к подготовке школьников.

Репетитор по русскому языку и математике Алена Шаламова отмечает, что цены в Барнауле за год выросли примерно на 15–20%. Причины — рост аренды помещений и необходимость постоянного повышения квалификации.

Кроме того, меняется сам формат экзаменов.

«Раньше многие просили просто натренировать на шаблон. Решили 20 вариантов — и хорошо. Сейчас так уже не работает. Нужно объяснять логику, потому что формулировки заданий меняются каждый год», — рассказывает преподаватель.

По ее словам, современные экзамены требуют не механического заучивания, а умения применять знания в нестандартных ситуациях.

Даже репетиторы не гарантируют высокие баллы

При этом большие расходы вовсе не означают успешную сдачу экзаменов.

Мама выпускника одной из барнаульских гимназий рассказала amic.ru, что ее сын занимался сразу с несколькими преподавателями — по русскому языку, математике, истории и обществознанию. Занятия проходили раз в неделю, а стоимость колебалась от 1200 до 2000 рублей за урок. Однако итог оказался далек от ожиданий.

«В результате прошел по нижней границе баллов. У нас в классе плохо сдали даже отличники, хотя практически все занимались с репетиторами», — говорит женщина.

Репетитора ищут уже летом

Еще одна проблема — поиск хорошего преподавателя. Родители жалуются: к осени многие сильные специалисты уже полностью набирают учеников.

Жительница Барнаула Оксана Бачурина вспоминает, что когда они начали искать репетитора по обществознанию в сентябре, им сразу сказали, что начинать заниматься этим вопросом нужно было еще летом.

«Нам называли суммы по пять-шесть тысяч рублей в месяц и говорили, что мы поздно обратились», — рассказывает она.

По словам женщины, найти преподавателя сегодня сложно не только из-за цен, но и из-за перехода многих специалистов в онлайн.

«Часто в объявлении указан Барнаул, а человек, оказывается, в Москве. Из-за разницы во времени занятия могут начинаться очень поздно», — говорит собеседница amic.ru.

Спрос вырос почти вдвое

Несмотря на высокие цены, спрос на репетиторские услуги продолжает расти. По данным сервиса "Профи.ру", в январе — апреле 2026 года интерес к подготовке к ЕГЭ увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Этот тренд подтверждают и представители образовательных центров Барнаула.

«Требования к школьникам становятся жестче. А в кодификаторах ЕГЭ и ОГЭ собраны темы практически за весь школьный курс. Репетитору приходится за короткое время фактически систематизировать все обучение ребенка», — поясняет руководитель центра "Веда" Александра Бухтинова.

При всей дороговизне занятий многие родители считают репетиторов не роскошью, а необходимостью. Причина проста: стоимость обучения в вузах растет еще быстрее.

Сегодня контракт в некоторых российских университетах уже превышает 800 тысяч рублей в год. Поэтому дополнительные расходы на подготовку семьи воспринимают как попытку увеличить шансы ребенка поступить на бюджет.