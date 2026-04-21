"Это не страшный зверь". Как родители в Барнауле попробовали сдать ЕГЭ

Взрослые прошли через экзамен, чтобы лучше понять, с чем сталкиваются их дети

21 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

ЕГЭ в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле родители и чиновники попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку. Акция проходит уже десятый год и помогает показать процедуру экзамена изнутри. Участники признаются: больше всего пугают не задания, а строгие правила и волнение. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Проверка на себе

Слово "ЕГЭ" уже четверть века вызывает тревогу у школьников и их родителей. Споры о том, нужен ли единый госэкзамен, не утихают до сих пор.

Чтобы развеять страхи и показать, как все проходит на практике, в стране проводят акцию "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". В Барнауле площадкой стала гимназия № 45. В этом году вместе с родителями и журналистами за парты сели представители системы образования — заместитель начальника городского комитета по образованию Наталья Михальчук, а также ректоры двух вузов: Алтайского педагогического университета Ирина Лазаренко и АлтГТУ Андрей Марков.

Последний, кстати, участвует в акции уже не впервые.

«Все руководители учебных заведений должны сдавать ЕГЭ, чтобы понять, как это, после чего абитуриенты к нам придут. Сразу говорю: я ярый сторонник единого госэкзамена. Это не просто тесты, это действительно серьезные вопросы, письменная часть», — отметил Марков.

По его словам, выпускники, прошедшие через ЕГЭ, более ответственны.

Строгие правила

Перед началом экзамена участников просят оставить личные вещи в отдельном кабинете. С собой можно взять только паспорт без обложки и ручку с черными чернилами. Далее — проверка металлодетектором, инструктаж, рассадка по местам. Процедура строго регламентирована — от входа в пункт до сдачи работ. Как отмечают организаторы, именно эта строгость чаще всего и пугает школьников.

«Наша задача сегодня — показать, как все проходит. Неважно, как вы напишете. Нам важно, чтобы вы увидели, что ЕГЭ — это не страшный зверь», — пояснила начальник отдела краевого министерства образования Наталья Полосина.

После инструктажа участники приступают к заданиям. В демоверсии — девять тестов и эссе.

Волнение и ошибки

Несмотря на "облегченный" формат, взрослые признаются: справиться с волнением оказалось непросто. Кто-то ошибался при заполнении бланков, у кого-то заканчивалась паста в ручке, а кто-то просто терялся в инструкциях.

Одна из участниц акции, мама выпускницы Ирина Штырева, рассказала, что почувствовала сильное напряжение уже в начале экзамена.

«Поняла, что сильно волнуюсь, когда начали читать инструкцию. У дочки высокий старт — она планирует поступать в МГУ. Знания у нее есть, но главное — научиться справляться с волнением», — поделилась она.

По ее словам, теперь она будет уделять больше внимания именно психологической подготовке ребенка.

Что важно знать родителям

Организаторы подчеркивают: все возможные ситуации в пунктах проведения экзамена предусмотрены заранее. Если ребенку станет плохо, ему окажут медицинскую помощь, а экзамен можно будет пересдать в резервный день.

Директор гимназии № 45 Ольга Гайн отмечает, что условия для участников за последние годы значительно улучшились.

«Не переживайте. Медицинские работники знают свои обязанности. Сейчас предусмотрено гораздо больше условий, чем десять лет назад. Дети могут взять воду, перекус, при необходимости — получить помощь», — объяснила она.

Также строго запрещено проносить телефоны и электронные устройства. Нарушение правил может привести к аннулированию результатов.

Не только "натаскивание"

Некоторые участники пришли на экзамен, чтобы оценить систему изнутри. Например, депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев — многодетный отец, чья дочь в этом году оканчивает школу.

«Я вижу, как она готовится: серьезно, глубоко изучает предметы. Мы часто слышим, что ЕГЭ — это просто натаскивание, но это не так. Подготовка требует системной работы», — отметил он.

Итоги и цифры

После экзамена участникам раздали проверенные работы и предложили обсудить впечатления. Многие признались: за короткое время стало понятно, через что проходят школьники. В 2026 году государственную итоговую аттестацию в Алтайском крае пройдут более 40 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

Акция "Сдаем вместе" помогает взрослым лучше понять этот процесс — и, возможно, снизить уровень тревоги вокруг экзаменов.