В Барнауле согласовали график ремонта дорог и инженерных сетей на 2026 год

Дорожные службы и ресурсовики будут работать синхронно, чтобы не вскрывать свежий асфальт

24 марта 2026, 11:49, ИА Амител

В Барнауле согласовали график ремонта дорог и инженерных сетей / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула состоялось рабочее совещание, посвященное ключевому вопросу предстоящего ремонтного сезона — синхронизации действий дорожных служб и ресурсоснабжающих организаций. Встречу провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Как доложил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, работа по формированию единого плана уже вышла на финишную прямую. На текущий момент составлен сводный график, который находится на стадии нанесения на интерактивную карту.

В 2026 году под временные ограничения движения попадут более 80 участков улично-дорожной сети.

«График большой и объемный. Отдельно формируем план работ в центральной части города и на основных магистралях», — отметил Ведяшкин.

Особое внимание будет уделено ключевым транспортным артериям краевой столицы, где интенсивность движения наиболее высока.

В зоне особого контроля — проспект Социалистический, улицы Интернациональная, Гоголя, Максима Горького, Комсомольский проспект и другие объекты, определяющие ритм жизни города. Именно здесь синхронизация дорожных и коммунальных работ критически важна для снижения транспортной нагрузки.

Для обеспечения слаженной работы всех служб был скорректирован общий календарный график ремонта дорог. Ресурсоснабжающие организации представят детализированные планы проведения работ на инженерных сетях, что позволит скоординировать действия и, главное, избежать классической для многих городов проблемы, когда свежеуложенный асфальт вскрывается для прокладки или ремонта коммуникаций.

Такой подход не только экономит бюджетные средства, но и избавляет жителей от многократных неудобств на одной и той же улице.

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров поставил перед участниками совещания четкую задачу: минимизировать неудобства для барнаульцев и максимально сократить сроки проведения работ там, где это технически возможно.

«Синхронизация мероприятий позволит избежать повторных разрушений асфальтового покрытия и сократить общие сроки ремонта за счет согласования графиков между организациями», — подчеркнул Андрей Курышин, резюмируя основную цель совещания.

По итогам встречи Курышин дал поручение профильному комитету совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций детально проработать графики проведения работ, а также схемы организации движения на указанных участках дорог. Важно, что контроль за подготовкой не ограничится уровнем профильного комитета.

Также запланировано проведение отдельного совещания под руководством главы города, на котором будет окончательно утвержден сводный график.