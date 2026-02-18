В Барнауле изменят правила благоустройства после "перекопов" и складирования отходов

Власти готовят поправки в правила благоустройства

18 февраля 2026, 10:00, ИА Амител

Дорожный ремонт в Барнауле / Фото: amic.ru

На февральском заседании депутаты Барнаульской городской Думы рассмотрят изменения в правила благоустройства города. Корректировки внесут после недавних поправок в законодательстве, а также с учетом предложений, которые поступили от органов местного самоуправления. Проект подготовили администрация города совместно с БГД. Изменения коснутся ремонта сетей после благоустройства, складирования отходов и уборки снега.

Ответственность за восстановление после ремонта сетей

Один из основных блоков поправок касается порядка проведения плановых и аварийных земляных работ на инженерных коммуникациях. По словам председателя городской думы Галины Буевич, тема восстановления территорий после ремонта сетей давно вызывает вопросы у жителей и регулярно поднимается при работе с обращениями.

«Совместно с администрацией, профильными комитетами города и представителями ресурсоснабжающих предприятий мы провели несколько рабочих совещаний, чтобы решить важный для города вопрос своевременного и качественного восстановления территорий после ремонта сетей. Это давняя тема, которая беспокоит жителей города и регулярно возникает при работе с обращениями. В результате удалось найти механизмы, которые помогут нам навести порядок в этом вопросе, расширив ответственность владельца сетей, на которых проводились работы», — прокомментировала председатель думы Галина Буевич.

Поправками в часть 3 статьи 78 правил благоустройства предлагают изменить порядок выдачи разрешений (ордеров) на проведение работ. По новой редакции этот документ будут получать собственники или иные владельцы объектов инженерных коммуникаций. Соответственно, именно они станут ответственными за восстановление благоустройства, поскольку при получении разрешения организация гарантирует восстановление поврежденного покрытия дороги, тротуара или элементов благоустройства — газона и клумб. Сейчас ответственность, включая качество работ, может возлагаться и на подрядчика, который выполнял земляные работы.

Но если сети бесхозные, то ответственность подрядчика сохранится.

Отдельно прописывают порядок действий при аварии. В экстренной ситуации собственник объектов инженерных коммуникаций сможет начать работы до получения ордера, если уведомит администрацию района. Разрешение он обязан оформить постфактум в трехдневный срок. В документе также сохраняется оговорка: если работы начали не для устранения аварии, их будут считать выполненными с нарушением установленного порядка.

Изменения по уборке и обращению с отходами

Меняются и правила складирования твердых коммунальных (ТКО) и крупногабаритных отходов. Так, в документе уточняют список того, что запрещено выбрасывать в контейнеры и бункеры:

горящие, раскаленные или горячие отходы;

снег и лед;

осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть;

батареи и аккумуляторы;

медицинские отходы;

отходы строительства и ремонта (за исключением текущего);

отходы, образованные при ведении садоводства;

обрезки от деревьев и кустарников;

неупакованную (чтобы не раздувал ветер) золу и другие отходы от печного отопления;

отходы, которые собирают на переработку в специальных местах.

Также в перечень входят иные отходы, которые могут повредить контейнеры, мусоровозы или другие транспортные средства.

Кроме того, в документе пропишут запрет на складирование ТКО вне контейнеров и бункеров или в накопители, которые не предназначены для таких видов отходов, а также на территории рядом. Нельзя допускать переполнения "мусорок" и сжигания там отходов.

Изменения внесут и в другие разделы правил благоустройства: