Результаты охоты за "Призраком Кассиопеи" показали на Алтае. Фото
В созвездии скрывается один из самых неуловимых объектов северного неба
08 июня 2026, 09:55, ИА Амител
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман и Татьяна Воробьевы с января по май этого года охотились за астрофотографиями созвездия Кассиопеи. Недавно они поделились результатами работы.
Как указали эксперты, в созвездии находится один из самых неуловимых объектов северного неба — туманность "Призрак Кассиопеи", раздуваемая ветром звезды Гаммы Кассиопеи.
«Рядом — звезда-монстр Гамма Кассиопеи (Нави). Она в 65 тысяч раз ярче Солнца и своей засветкой «забивает» слабый сигнал туманности», — написали Роман и Татьяна Воробьевы в соцсетях заповедника.
Но с помощью астрофотографии удалось запечатлеть туманность. Для финальной картинки пришлось накопить 456 таких снимков с узкополосным фильтром и еще немного отдельно звезд.
«Расстояние до туманности — около 550 световых лет. Мы видим эту картину такой, какой она была более полутысячи лет назад», — отметили ученые.
12:09:07 08-06-2026
Классно!