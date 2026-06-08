Результаты охоты за "Призраком Кассиопеи" показали на Алтае. Фото

В созвездии скрывается один из самых неуловимых объектов северного неба

08 июня 2026, 09:55, ИА Амител

Туманность "Призрак Кассиопеи" на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман и Татьяна Воробьевы с января по май этого года охотились за астрофотографиями созвездия Кассиопеи. Недавно они поделились результатами работы.

Как указали эксперты, в созвездии находится один из самых неуловимых объектов северного неба — туманность "Призрак Кассиопеи", раздуваемая ветром звезды Гаммы Кассиопеи.

Туманность "Призрак Кассиопеи" на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

«Рядом — звезда-монстр Гамма Кассиопеи (Нави). Она в 65 тысяч раз ярче Солнца и своей засветкой «забивает» слабый сигнал туманности», — написали Роман и Татьяна Воробьевы в соцсетях заповедника.

Но с помощью астрофотографии удалось запечатлеть туманность. Для финальной картинки пришлось накопить 456 таких снимков с узкополосным фильтром и еще немного отдельно звезд.