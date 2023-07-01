РФ и Куба возобновили регулярное авиасообщение

До осени рейсы будут выполнять дважды в неделю

01 июля 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение, пишет ТАСС.

Первый регулярный рейс с момента приостановки полетов в 2022 году отправился в путь в 1 июля в Варадеро из Шереметьево.

Выполняется рейс авиакомпанией "Россия". Ее представитель отметил, что "спрос на билеты колоссальный", а их стоимость начинается от чуть более 30 тысяч рублей.

Рейсы будут выполнять по четвергам и субботам, а с сентября программу расширят до трех рейсов в неделю.