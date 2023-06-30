Россияне стали чаще отдыхать ближе к дому
При этом туры в южную часть страны остаются популярными
30 июня 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне стали чаще отдыхать недалеко от собственного дома. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
В интервью URA.ru Барзыкин пояснил, что летать стало дороже, а места отдыха внутри регионов страны набирают популярность.
При этом он отметил, что туры на юг России по-прежнему остаются востребованными. В топе, по словам эксперта, находятся не только Сочи и Анапа, но и Минводы. Рядом с этими местами в списке располагается Калининградская область.
09:34:18 30-06-2023
Отдохнут россияне около дома на заваленке и снова трудится, на благо чинушь и Отечества.