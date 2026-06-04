РФ и США спроектируют тоннель через Берингов пролив
Соглашение подпишут в ближайшее время
04 июня 2026, 23:21, ИА Амител
Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает "Газета.ru".
«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — сказал он.
В декабре 2025 года экс-консультант президента США Джордж Пападопулос заявил, что идея строительства тоннеля между Аляской и Россией является технически реализуемой. Он отмечал, что этот проект мог бы принести Москве и Вашингтону больше выгоды, чем потерь.
23:41:25 04-06-2026
Какая чушь. Но сколько бабла упрут только на проектировании-страшно представить.
23:57:18 04-06-2026
а зачем ?
что/кто там будет передвигаться/перевозиться ?
Вспоминаем про пакет с пакетами санкций
05:51:37 05-06-2026
Для чего эта затея?! Возить через него нечего, пассажирских перевозок там нет. Очередное отмывание бабок?!
09:53:12 05-06-2026
Змей (05:51:37 05-06-2026) Для чего эта затея?! Возить через него нечего, пассажирских... Какие люди ? Будут вывозить ресурсы !
08:33:09 05-06-2026
Полный бред! Убеждён- ничего подобного ВСЕРЬЁЗ даже не обсуждалось. "Нью-Васюки" очередные. Типа загонов Шойгу 5-летней давности про строительство в Сибири новых городов по 500 тыс. жителей.
09:21:56 05-06-2026
ну это если совсем морское судоходство запланировали изничтожить...
09:22:32 05-06-2026
Соглашение подпишут в ближайшее время --- офигеть. Даже интересно, неужели правда
09:50:16 05-06-2026
А дороги до Чукотки кто строить будет?? Пушкин??
10:11:25 05-06-2026
Проектирование туннеля в Барнауле уже какой десяток лет обсуждается? Так и тут скорее всего будет
16:42:35 05-06-2026
Гость (10:11:25 05-06-2026) Проектирование туннеля в Барнауле уже какой десяток лет обсу... На проект Южного обхода Барнаула карло 700 лямов втулил. Лежит в столе,устаревает
13:20:19 05-06-2026
для всех непонятливых объясняю: тоннель нужен для контроля грузов по северному-морскому пути. ибо в ближайшее время только он будет безопасен и востребован. а как вы думаете зачем трампу понадобилась гренландия и север канады?