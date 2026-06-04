РФ и США спроектируют тоннель через Берингов пролив

Соглашение подпишут в ближайшее время

04 июня 2026, 23:21, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает "Газета.ru".

«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — сказал он.

В декабре 2025 года экс-консультант президента США Джордж Пападопулос заявил, что идея строительства тоннеля между Аляской и Россией является технически реализуемой. Он отмечал, что этот проект мог бы принести Москве и Вашингтону больше выгоды, чем потерь.