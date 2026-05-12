Представители администрации бывшего президента Джо Байдена якобы скрывали информацию о существовании финансируемых США биолабораторий

12 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что ведомство проведет расследование в отношении американских биолабораторий, в том числе расположенных на Украине, пишет паблик "Раньше всех. Ну почти".

По словам Габбард, сотрудники Нацразведки намерены установить местонахождение лабораторий, а также выяснить, какие патогены в них хранятся и какие исследования там проводятся.

«[Сотрудники ведомства] установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно "исследования" там проводятся», — говорится в сообщении.

В заявлении главы ведомства также отмечается, что представители администрации бывшего президента Джо Байдена якобы скрывали информацию о существовании финансируемых США биолабораторий и "угрожали тем, кто пытался рассказать правду".