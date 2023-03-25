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Родительская суббота 25 марта. Как поминать усопших, что можно и запрещено делать?

Третью Родительскую субботу Великого поста отмечают 25 марта

25 марта 2023, 07:15, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Родительская суббота, третий поминальный день Великого поста, в этом году приходится на 25 марта. Следующее общецерковное заупокойное поминовение будет после Пасхи – на Радоницу, 25 апреля.

Как поминать усопших в Родительскую субботу, что можно и категорически запрещено делать – читайте в материале amic.ru.

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Сколько Родительских суббот уже прошло?

Уже прошли две Родительских субботы, 11 и 18 марта. Третья, 25 марта, выпадает на четвёртую Крестопоклонную седмицу Великого поста.

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Традиции. Что принято делать в Родительскую субботу 25 марта?

В Родительскую субботу 25 марта принято молиться за ушедших из жизни родственников, а также всех почивших христиан.

Накануне в пятницу в храмах совершают великую панихиду, или Парастас. А в субботу утром – заупокойную литургию Иоанна Златоуста и затем общую панихиду.

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А как поминать усопших 25 марта?

Перед службой в пятницу можно оставить в храме записки с именами тех, кого нужно помянуть. Кстати, разрешается подавать три списка – на две службы и панихиду.

Уточним, что все имена нужно написать полностью и в родительном падеже (кого?).

Кроме того, в третью Родительскую субботу принято ставить свечи за упокой на столик "канун" и подавать продукты на поминальный стол: хлеб, фрукты, овощи, мёд, крупы, макароны и чай.

Ещё одна традиция – посещать могилы скончавшихся родственников и наводить там порядок.

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Что категорически запрещено делать 25 марта?

Категорически запрещено в Родительскую субботу молиться за самоубийц и невоцерквлённых людей. Нельзя пить алкоголь, особенно на кладбище. Также не следует ссориться и сквернословить.
Фото: valaam.spb.ru

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