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Роскомнадзор может начать блокировку сайтов с инструкцией по обходу ограничений

Инициативу подготовили в Минцифры

04 сентября 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Роскомнадзор может начать блокировку сайтов, которые предоставляют схемы по обходу блокировок в интернете. Соответствующую инициативу подготовили в Минцифры. 

Документ размещен на официальном портале проектов нормативных актов. 

Поправки, согласно которым сайты со сведениями о способах обхода блокировок будут вносить в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора, одобрены в июле.

Обсудить проект планируют до 15 сентября.

законы

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