Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к App Store
Ранее российские владельцы устройств Apple начали массово сообщать о проблемах с доступом к магазину приложений
20 июля 2026, 19:02, ИА Амител
Роскомнадзор заявил, что не вводил ограничений на работу магазина приложений App Store в России. Соответствующее заявление ведомство сделало на фоне сообщений пользователей о неполадках в работе сервиса, пишет РИА Новости.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее российские владельцы устройств Apple начали массово сообщать о проблемах с доступом к магазину приложений. Пользователи жаловались на сбои при загрузке и обновлении программ.
Согласно данным сервиса "Сбой.рф", в понедельник было зарегистрировано 375 жалоб на работу App Store. Днем ранее, в воскресенье, сервис зафиксировал 399 обращений от пользователей.
О причинах возникновения неполадок в работе магазина приложений пока официально не сообщалось.
19:59:22 20-07-2026
Может сервера устарели
21:11:41 20-07-2026
просто многие приложения по 21-му пакету заблочены, вот и все. НЕ обновляйте и не сносите тот софт, который сейчас есть на тел., системы на новые эплы ставьте по зеркалу или образу диска со старого.