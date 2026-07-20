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Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к App Store

Ранее российские владельцы устройств Apple начали массово сообщать о проблемах с доступом к магазину приложений

20 июля 2026, 19:02, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Роскомнадзор заявил, что не вводил ограничений на работу магазина приложений App Store в России. Соответствующее заявление ведомство сделало на фоне сообщений пользователей о неполадках в работе сервиса, пишет РИА Новости.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские владельцы устройств Apple начали массово сообщать о проблемах с доступом к магазину приложений. Пользователи жаловались на сбои при загрузке и обновлении программ.

Согласно данным сервиса "Сбой.рф", в понедельник было зарегистрировано 375 жалоб на работу App Store. Днем ранее, в воскресенье, сервис зафиксировал 399 обращений от пользователей.

О причинах возникновения неполадок в работе магазина приложений пока официально не сообщалось.

Россия интернет
       

Комментарии 2

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Гость

19:59:22 20-07-2026

Может сервера устарели

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Гость

21:11:41 20-07-2026

просто многие приложения по 21-му пакету заблочены, вот и все. НЕ обновляйте и не сносите тот софт, который сейчас есть на тел., системы на новые эплы ставьте по зеркалу или образу диска со старого.

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