Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к App Store

Ранее российские владельцы устройств Apple начали массово сообщать о проблемах с доступом к магазину приложений

20 июля 2026, 19:02, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Роскомнадзор заявил, что не вводил ограничений на работу магазина приложений App Store в России. Соответствующее заявление ведомство сделало на фоне сообщений пользователей о неполадках в работе сервиса, пишет РИА Новости.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские владельцы устройств Apple начали массово сообщать о проблемах с доступом к магазину приложений. Пользователи жаловались на сбои при загрузке и обновлении программ.

Согласно данным сервиса "Сбой.рф", в понедельник было зарегистрировано 375 жалоб на работу App Store. Днем ранее, в воскресенье, сервис зафиксировал 399 обращений от пользователей.

О причинах возникновения неполадок в работе магазина приложений пока официально не сообщалось.