Роскомнадзор отключил часть России от мирового интернета в рамках учений
Сбои фиксируются на Северном Кавказе
07 декабря 2024, 07:43, ИА Амител
Маршрутизатор / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen
Роскомнадзор выполнил частичное отключение нескольких российских регионов от глобального интернета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телекомпанию Ellco.
Утверждается, что сбои фиксируются в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Там не получается зайти в зарубежные сервисы даже через VPN. Сама компания ссылается на документ департамента информбезопасности ЦБ РФ, где утверждается, что отключения проводились в рамках учений.
По информации провайдеров, отключение может продлиться в течение суток. Официальных комментариев от ведомства по ситуации пока не поступало.
08:34:27 07-12-2024
Опять оборудование устаревает. Скоро мы будем абсолютно счастливо жить в мире без недостоверной информации
08:37:09 07-12-2024
Вот там можно и не в рамках учений отключить. Да и вообще все отключить, а не только от глобального
12:07:25 07-12-2024
Гость (08:37:09 07-12-2024) Вот там можно и не в рамках учений отключить. Да и вообще вс...
в роскомнадзор устроился?
11:16:20 07-12-2024
Можно на книги перейти, бумажные. Библиотеки вроде сохранились.
19:41:20 07-12-2024
Гость (11:16:20 07-12-2024) Можно на книги перейти, бумажные. Библиотеки вроде сохранили... Да уж. А если, например, фриланс или бизнес? Взяли и рубанули связь без предупреждения.
20:56:56 07-12-2024
Гость (11:16:20 07-12-2024) Можно на книги перейти, бумажные. Библиотеки вроде сохранили...
Убрать "неправильные" книги из библиотек намного легче, чем из интернета. Последние два года это подтверждают
13:38:59 07-12-2024
этот регион ваще отключить и все..
15:34:49 07-12-2024
Правду не задушишь не убьёшь...
16:00:25 07-12-2024
Они там не бузят случаем? И поэтому отключили...?
16:50:19 07-12-2024
Вот Вам точно
21:28:55 08-12-2024
Весь мир развивается, двигается вперед.