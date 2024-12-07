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Роскомнадзор отключил часть России от мирового интернета в рамках учений

Сбои фиксируются на Северном Кавказе

07 декабря 2024, 07:43, ИА Амител

Маршрутизатор / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen
Маршрутизатор / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen

Роскомнадзор выполнил частичное отключение нескольких российских регионов от глобального интернета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телекомпанию Ellco.

Утверждается, что сбои фиксируются в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Там не получается зайти в зарубежные сервисы даже через VPN. Сама компания ссылается на документ департамента информбезопасности ЦБ РФ, где утверждается, что отключения проводились в рамках учений.

По информации провайдеров, отключение может продлиться в течение суток. Официальных комментариев от ведомства по ситуации пока не поступало.

 

интернет

Комментарии 11

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Гость

08:34:27 07-12-2024

Опять оборудование устаревает. Скоро мы будем абсолютно счастливо жить в мире без недостоверной информации

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Гость

08:37:09 07-12-2024

Вот там можно и не в рамках учений отключить. Да и вообще все отключить, а не только от глобального

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Гость

12:07:25 07-12-2024

Гость (08:37:09 07-12-2024) Вот там можно и не в рамках учений отключить. Да и вообще вс...
в роскомнадзор устроился?

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Гость

11:16:20 07-12-2024

Можно на книги перейти, бумажные. Библиотеки вроде сохранились.

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Гость

19:41:20 07-12-2024

Гость (11:16:20 07-12-2024) Можно на книги перейти, бумажные. Библиотеки вроде сохранили... Да уж. А если, например, фриланс или бизнес? Взяли и рубанули связь без предупреждения.

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Гость из будущего

20:56:56 07-12-2024

Гость (11:16:20 07-12-2024) Можно на книги перейти, бумажные. Библиотеки вроде сохранили...
Убрать "неправильные" книги из библиотек намного легче, чем из интернета. Последние два года это подтверждают

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Санечек

13:38:59 07-12-2024

этот регион ваще отключить и все..

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Гость

15:34:49 07-12-2024

Правду не задушишь не убьёшь...

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Гость

16:00:25 07-12-2024

Они там не бузят случаем? И поэтому отключили...?

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Гость

16:50:19 07-12-2024

Вот Вам точно

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Гость

21:28:55 08-12-2024

Весь мир развивается, двигается вперед.

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