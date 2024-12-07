Роскомнадзор отключил часть России от мирового интернета в рамках учений

Сбои фиксируются на Северном Кавказе

07 декабря 2024, 07:43, ИА Амител

Маршрутизатор / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen

Роскомнадзор выполнил частичное отключение нескольких российских регионов от глобального интернета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телекомпанию Ellco.

Утверждается, что сбои фиксируются в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Там не получается зайти в зарубежные сервисы даже через VPN. Сама компания ссылается на документ департамента информбезопасности ЦБ РФ, где утверждается, что отключения проводились в рамках учений.

По информации провайдеров, отключение может продлиться в течение суток. Официальных комментариев от ведомства по ситуации пока не поступало.