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Роскомнадзор заблокировал доступ к хостинг-провайдерам Amazon Web Services и Go Daddy

Под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах

17 апреля 2024, 06:30, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: unsplash.com
Человек за компьютером / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли и данные на сайте ведомства.

По информации агентства, под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах. Согласно данным, указанным на сайте ведомства, в отношении провайдеров приняли меры "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица".

Источник агентства также рассказал, что провайдер FastComet самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам для жителей России.

интернет

Комментарии 2

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Гость

06:35:10 17-04-2024

Так им и надо. (Тока за что?)

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гость

09:52:37 17-04-2024

а зачем нам иностранный интернет, у нас есть свой - чебурнет!

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