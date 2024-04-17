Роскомнадзор заблокировал доступ к хостинг-провайдерам Amazon Web Services и Go Daddy

Под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах

17 апреля 2024, 06:30, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли и данные на сайте ведомства.

По информации агентства, под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах. Согласно данным, указанным на сайте ведомства, в отношении провайдеров приняли меры "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица".

Источник агентства также рассказал, что провайдер FastComet самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам для жителей России.