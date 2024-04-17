Роскомнадзор заблокировал доступ к хостинг-провайдерам Amazon Web Services и Go Daddy
Под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах
17 апреля 2024, 06:30, ИА Амител
Человек за компьютером / Фото: unsplash.com
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли и данные на сайте ведомства.
По информации агентства, под угрозой могут оказаться сайты россиян, размещенные на иностранных серверах. Согласно данным, указанным на сайте ведомства, в отношении провайдеров приняли меры "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица".
Источник агентства также рассказал, что провайдер FastComet самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам для жителей России.
06:35:10 17-04-2024
Так им и надо. (Тока за что?)
09:52:37 17-04-2024
а зачем нам иностранный интернет, у нас есть свой - чебурнет!