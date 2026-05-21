Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11-классников

Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев

21 мая 2026, 16:33, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации 2026 года, пишет "Радио РБК".

«Про одиннадцатый класс — пока в планах нет, не думаем об этом», — сказал Музаев, отвечая на вопрос о возможном введении устного экзамена по истории.

При этом ранее глава Рособрнадзора сообщал, что с 2028 года устный экзамен по истории планируют ввести для девятиклассников.