"Новые люди" предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ

Организовать психологическую помощь планируют на базе школ, ППМС-центров и региональных горячих линий

20 мая 2026, 13:03, ИА Амител

Помомощь психолога перед ЕГЭ / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT

Партия "Новые люди" предложила закрепить право выпускников на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период. Инициатива уже направлена в Минпросвещения.

На основной период ЕГЭ 2026 года зарегистрировано около 750 тысяч человек. По данным исследований, минимум треть выпускников испытывают сильный стресс перед экзаменами. У некоторых это отражается и на здоровье: появляются проблемы со сном, постоянная усталость, головные боли и тревожность.

«Плохое состояние перед экзаменами часто становится одним из главных факторов, ухудшающих результаты. В такой ситуации школьники должны иметь возможность получить нормальную поддержку от специалистов, а не оставаться с эмоциями один на один», — отметил руководитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

Организовать психологическую помощь планируют на базе школ, ППМС-центров и региональных горячих линий. Минимальный формат поддержки включает одну бесплатную индивидуальную консультацию для выпускника перед экзаменами. При необходимости также могут проводиться встречи для родителей и групповые занятия по стрессоустойчивости.

"Новые люди" последовательно выступают за изменения, которые делают сдачу ЕГЭ менее стрессовой. С 2022 года партия добивалась возможности пересдачи экзаменов без потери года, чтобы выпускникам не приходилось ждать следующего лета. Идея нашла свое логическое воплощение после того, как во время послания Федеральному Собранию в 2024 году президент Владимир Путин поддержал идею дать сдающим "второй шанс". Сейчас "Новые люди" предлагают расширить меру и разрешить пересдавать сразу несколько предметов.