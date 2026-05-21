Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ банан и йогурт

Продукты и негазированную воду можно проносить в аудиторию, но вскрывать упаковку и есть нужно тихо

21 мая 2026, 09:34, ИА Амител

Бананы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Рособрнадзор опубликовал памятку для участников ЕГЭ, в которой разъяснил, какие продукты можно взять с собой в аудиторию. Разрешены шоколад, бананы, питьевой йогурт, а также негазированная вода в бутылках. Газировка под запретом — при открытии она может испортить экзаменационные материалы, сообщает ТАСС.

При этом в ведомстве подчеркнули: упаковка не должна шуршать, а на ней не должно быть никаких письменных заметок-подсказок. Кроме того, вскрывать упаковку и перекусывать нужно максимально тихо, чтобы не мешать другим участникам экзамена.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.