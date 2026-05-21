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Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ банан и йогурт

Продукты и негазированную воду можно проносить в аудиторию, но вскрывать упаковку и есть нужно тихо

21 мая 2026, 09:34, ИА Амител

Бананы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Бананы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Рособрнадзор опубликовал памятку для участников ЕГЭ, в которой разъяснил, какие продукты можно взять с собой в аудиторию. Разрешены шоколад, бананы, питьевой йогурт, а также негазированная вода в бутылках. Газировка под запретом — при открытии она может испортить экзаменационные материалы, сообщает ТАСС.

При этом в ведомстве подчеркнули: упаковка не должна шуршать, а на ней не должно быть никаких письменных заметок-подсказок. Кроме того, вскрывать упаковку и перекусывать нужно максимально тихо, чтобы не мешать другим участникам экзамена.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.

       

Комментарии 7

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гость

09:39:58 21-05-2026

капец
неужели непонятно, что жующий будет мешать остальным?
время экзамена ограничено. Знающий ученик иной раз не успевает уложиться во времени, все на чистовик написать, только двоечники и троечники выходят их аудитории раньше окончания времени экзамена. А тут ещё жующие отвлекают. Плохая идея с перекусами на ЕГЭ

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гость

09:40:18 21-05-2026

Отцы родные. Расстрелы не предусмотрены?

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Элен без ребят

13:13:15 21-05-2026

а без пожрать на экзамене никак что ли? многие дети уже скоро не смогут зайти на этот экзамен, тк в двери не пройдут, еще и к перекусам от стресса приучают... в недалекой перспективе- это толстые и больные люди с РПП.

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Гость

13:36:55 21-05-2026

а если кто то подскользнется на банановой кожуре?

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Гость

14:21:58 21-05-2026

А пиво можно?

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Гость

15:15:02 21-05-2026

Гость (14:21:58 21-05-2026) А пиво можно?... И пиво можно и репетитора в придачу.

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Musik

15:38:26 21-05-2026

Гость (15:15:02 21-05-2026) И пиво можно и репетитора в придачу.... прайс огласите пжлста?

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