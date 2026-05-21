Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ банан и йогурт
Продукты и негазированную воду можно проносить в аудиторию, но вскрывать упаковку и есть нужно тихо
21 мая 2026, 09:34, ИА Амител
Бананы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Рособрнадзор опубликовал памятку для участников ЕГЭ, в которой разъяснил, какие продукты можно взять с собой в аудиторию. Разрешены шоколад, бананы, питьевой йогурт, а также негазированная вода в бутылках. Газировка под запретом — при открытии она может испортить экзаменационные материалы, сообщает ТАСС.
При этом в ведомстве подчеркнули: упаковка не должна шуршать, а на ней не должно быть никаких письменных заметок-подсказок. Кроме того, вскрывать упаковку и перекусывать нужно максимально тихо, чтобы не мешать другим участникам экзамена.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
09:39:58 21-05-2026
капец
неужели непонятно, что жующий будет мешать остальным?
время экзамена ограничено. Знающий ученик иной раз не успевает уложиться во времени, все на чистовик написать, только двоечники и троечники выходят их аудитории раньше окончания времени экзамена. А тут ещё жующие отвлекают. Плохая идея с перекусами на ЕГЭ
09:40:18 21-05-2026
Отцы родные. Расстрелы не предусмотрены?
13:13:15 21-05-2026
а без пожрать на экзамене никак что ли? многие дети уже скоро не смогут зайти на этот экзамен, тк в двери не пройдут, еще и к перекусам от стресса приучают... в недалекой перспективе- это толстые и больные люди с РПП.
13:36:55 21-05-2026
а если кто то подскользнется на банановой кожуре?
14:21:58 21-05-2026
А пиво можно?
15:15:02 21-05-2026
Гость (14:21:58 21-05-2026) А пиво можно?... И пиво можно и репетитора в придачу.
15:38:26 21-05-2026
Гость (15:15:02 21-05-2026) И пиво можно и репетитора в придачу.... прайс огласите пжлста?