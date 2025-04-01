Россельхозбанк на Алтае запустил акцию "Выгодные траты для физических лиц"

Принять в ней участие могут пользователи счета-копилки

01 апреля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHByam6

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

Россельхозбанк (РСХБ) объявил о старте акции "Выгодные траты" для физических лиц для накопительного счета "Моя копилка". Все клиенты, имеющие действующий счет, открытый с 17 июля 2023 года, а также те, кто только открывает "копилку", смогут воспользоваться максимальной процентной ставкой 15%. Акция продлится до 30 апреля 2025 года.

Базовая ставка по накопительному счету остается неизменной и составляет 10,5% годовых. Чтобы получить дополнительную надбавку 4,5% по условиям акции, клиент должен осуществлять покупки по дебетовой карте "Своя" или "Своя Плюс", либо по кредитной карте "Своя кредитная карта" на сумму от 30 тысяч рублей в месяц на остаток на счете до 3 млн рублей. За траты по карте можно получить до 15% годовых на минимальный остаток счета в течение месяца. Если сумма покупок не достигает 30 тысяч рублей или покупки не совершаются, то действует базовая ставка 10,5% годовых.

"Накопительные счета – это очень гибкий инструмент для вложения средств. Он позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход очень востребован среди наших клиентов, поэтому мы создаем для них новые более выгодные условия", – прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Отметим, что процентная ставка по накопительному счету не является фиксированной и может быть изменена в зависимости от экономической ситуации.

Для получения подробной информации о продуктах Россельхозбанка обращайтесь в отделения банка, контакт-центр по телефону 8-800-100-0-100 или на официальный сайт rshb.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, в конце марта РСХБ начал принимать заявки по программе "Семейная ипотека". Причем теперь взять жилищный кредит с господдержкой могут жители всех регионов России.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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