В частности, может лопнуть пузырь искусственного интеллекта

Российская экономика и сам бюджет государства в 2026 году будет зависеть от того, получится ли урегулировать конфликт на Украине, заявил РБК экс-глава Минфина и банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Однако есть и более значительные риски, которые связаны с серьезными кризисными явлениями в мировой экономике. В частности, возможное падение американского фондового рынка.

«Он вырос примерно на 20% с начала года, и там есть целый ряд очевидных для любого экономиста факторов перегрева», – отметил Задорнов.

По мнению экономиста, есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го или в 2027 году будет серьезная коррекция на американском фондовом рынке, которую можно сравнить с кризисом доткомов в начале 2000-х.

Кризис доткомов (Dot-com bubble)

Это экономический пузырь, который сейчас сравнивают с современным пузырем искусственного интеллекта (ИИ). "Дотком" – это термин, который в широком смысле означает интернет-компанию или веб-сайт, чаще всего коммерческий, а также явление "пузыря доткомов" – периода бурного роста и краха интернет-бизнеса в конце 1990-х – начале 2000-х годов.Задорнов указал, что около 45% капитализации американского индекса S&P уже приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект (ИИ).

При этом сценарии есть реальный риск замедления мировой экономики. Для России это влечет прямые последствия в виде падения цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию.

«Это повлияет не только на экономический рост, но и на доходы бюджета. Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках – это не "черный лебедь", он просматривается. Скорее, это "чеховское ружье", которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы – те, кто сидит в партере зрительного зала», – подчеркнул экономист.

