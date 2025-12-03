Министр подчеркнул, что россиянам необходимо учиться жить при текущих курсовых соотношениях

03 декабря 2025, 11:54, ИА Амител

Текущий диапазон курса рубля сбалансирован и может сохраниться на 2026 год, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса», – указал министр на форуме ВТБ "Россия зовет!"

Силуанов подчеркнул, что россиянам необходимо учиться жить при текущих курсовых соотношениях.

По данным Центробанка на 3 декабря, курс доллара составляет 77,46 рубля, а евро – 89,85 рубля.

Ранее сообщалось, что доллар к концу 2025 года вырастет до 90 рублей, потому что на валютном рынке начался осенний шторм после летнего затишья.