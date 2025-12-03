Силуанов рассказал, каким будет курс рубля в 2026 году
Министр подчеркнул, что россиянам необходимо учиться жить при текущих курсовых соотношениях
03 декабря 2025, 11:54, ИА Амител
Текущий диапазон курса рубля сбалансирован и может сохраниться на 2026 год, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
«Тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса», – указал министр на форуме ВТБ "Россия зовет!"
Силуанов подчеркнул, что россиянам необходимо учиться жить при текущих курсовых соотношениях.
По данным Центробанка на 3 декабря, курс доллара составляет 77,46 рубля, а евро – 89,85 рубля.
Ранее сообщалось, что доллар к концу 2025 года вырастет до 90 рублей, потому что на валютном рынке начался осенний шторм после летнего затишья.
12:13:56 03-12-2025
после того как доллар несколько лет назад начал падать,
"я уже никому не верю и ничего не жду"
13:38:04 03-12-2025
Как МВФ скажет, так и будет.
13:40:49 03-12-2025
Осталось ещё Силуанову поверить. Пенсионеры то, после поднятия возраста выхода на пенсию, никак не могут вернуться из путешествий и финансово помогают своим детям и внукам прямо из-за границы.
14:15:02 03-12-2025
Гостю от 13:40:49.Этот министр финансов, простите, обещал в 2018 году на сессии Думы РФ , даже "Российская газета" писала РГ от 05.07. 2018 г., мол, "повышение возраста выхода на пенсию - это возможность повысить пенсии, чтоб люди могли достойно жить, отдыхать, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, заниматься собой и внуками". Это только часть того, что он обещал.Может быть, так бы и случилось, если б не поднимались цены и тарифы,особенно, на ЖКХ, на лекарства. Увы, этого не получилось. Получилось только увеличение возраста выхода на пенсию.
15:18:11 03-12-2025
Горожанин. (14:15:02 03-12-2025) Гостю от 13:40:49.Этот министр финансов, простите, обещал в...
Нет, не может быть и так бы точно не случилось. Этот министр финансов, как и другие участвовавшие в лохотроне по поднятию пенсионного возраста, заранее знал что будет так и не иначе.
15:42:27 03-12-2025
ворье