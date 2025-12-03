НОВОСТИЭкономика

Силуанов рассказал, каким будет курс рубля в 2026 году

Министр подчеркнул, что россиянам необходимо учиться жить при текущих курсовых соотношениях

03 декабря 2025, 11:54, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru
Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

Текущий диапазон курса рубля сбалансирован и может сохраниться на 2026 год, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован исходя из сегодняшнего платежного баланса», – указал министр на форуме ВТБ "Россия зовет!"

Силуанов подчеркнул, что россиянам необходимо учиться жить при текущих курсовых соотношениях.

По данным Центробанка на 3 декабря, курс доллара составляет 77,46 рубля, а евро – 89,85 рубля.

Ранее сообщалось, что доллар к концу 2025 года вырастет до 90 рублей, потому что на валютном рынке начался осенний шторм после летнего затишья.

Инвесторы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Инвесторы предрекают серьезный экономический кризис после падения курса криптовалют

В ночь на 5 ноября биткоин впервые с июня опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов
НОВОСТИЭкономика
Экономика курс валют

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

12:13:56 03-12-2025

после того как доллар несколько лет назад начал падать,
"я уже никому не верю и ничего не жду"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:04 03-12-2025

Как МВФ скажет, так и будет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:49 03-12-2025

Осталось ещё Силуанову поверить. Пенсионеры то, после поднятия возраста выхода на пенсию, никак не могут вернуться из путешествий и финансово помогают своим детям и внукам прямо из-за границы.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

14:15:02 03-12-2025

Гостю от 13:40:49.Этот министр финансов, простите, обещал в 2018 году на сессии Думы РФ , даже "Российская газета" писала РГ от 05.07. 2018 г., мол, "повышение возраста выхода на пенсию - это возможность повысить пенсии, чтоб люди могли достойно жить, отдыхать, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, заниматься собой и внуками". Это только часть того, что он обещал.Может быть, так бы и случилось, если б не поднимались цены и тарифы,особенно, на ЖКХ, на лекарства. Увы, этого не получилось. Получилось только увеличение возраста выхода на пенсию.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:11 03-12-2025

Горожанин. (14:15:02 03-12-2025) Гостю от 13:40:49.Этот министр финансов, простите, обещал в...
Нет, не может быть и так бы точно не случилось. Этот министр финансов, как и другие участвовавшие в лохотроне по поднятию пенсионного возраста, заранее знал что будет так и не иначе.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:27 03-12-2025

ворье

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров