Банки готовятся к цифровой трансформации и снижению ставок в 2026 году
ВТБ анонсировал масштабное обновление розничного бизнеса, а ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4%
27 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
Крупнейшие российские банки начали активную подготовку к 2026 году, которая станет периодом масштабной цифровой трансформации и изменений регуляторных требований.
ВТБ, как сообщила первый зампред правления банка Ольга Скоробогатова, запустит комплексное обновление розничного бизнеса с акцентом на персонализацию услуг и модернизацию онлайн-банка. Финансовые показатели банка прогнозируются на уровне 3% чистой процентной маржи и роста комиссионных доходов на 23% при ключевой ставке 15%.
Банк России сохраняет курс на снижение инфляции до 4-5%, что создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики. С 1 января 2026 года вступают в силу новые требования к планам восстановления финансовой устойчивости – системно значимые кредитные организации должны представить соответствующие документы в ЦБ до 1 июля. Ожидается, что первый квартал следующего года принесет рост спроса на кредитные продукты на фоне прогнозируемого снижения ключевой ставки.
Особое внимание банки уделяют подготовке к массовому внедрению цифрового рубля, запланированному на сентябрь 2026 года. Это потребует серьезной модернизации инфраструктуры и развития новых сервисов.
Параллельно продолжается консолидация банковского сектора: более 2 млн клиентов экс-РНКБ уже перешли в ВТБ, а осенью стартовала активная фаза интеграции Почта Банка. Кредитные организации также активно инвестируют в искусственный интеллект и партнерства с финтех-компаниями для повышения прибыльности бизнеса.
