"Сложности будут". Почему разогнавшийся ВПК представляет проблему для перехода к миру
Западные аналитики предрекают крах российской экономики по завершении СВО, чиновники обещают пополнять арсеналы
10 декабря 2025, 09:15, ИА Амител
Окончание боевых действий на Украине поставит перед российской властью ряд непростых экономических вызовов – переориентация хозяйства страны на мирные рельсы, обострение проблемы безработицы, а также работа военно-промышленного комплекса в новых условиях. Последний момент, пожалуй, является ключевым, поскольку сегодня именно "оборонка" обеспечивает ключевые показатели промышленного роста.
Как будут решаться эти задачи, сбудутся ли пророчества западных аналитиков о грядущем крахе российской экономики, что делать с набравшей полный ход грозной машиной ВПК – в материале amic.ru.
ВПК как драйвер роста
О том, что "оборонка" является главным драйвером роста производства в РФ, фактически признал еще в апреле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин, когда выступал с отчетом в Госдуме.
Действительно, многие предприятия российской "оборонки" после начала спецоперации перешли на круглосуточный режим работы, были запущены новые производственные линии, некоторые предприятия вышли из состояния "анабиоза", в котором пребывали с 1990-2000-х годов.
По итогам 2024 года российский ВВП увеличился на 4,3%, превысив 200 трлн рублей, решающий вклад в этот рост внес именно военпром.
«ВПК – достаточно обширное понятие. Это не только производство оружия и обмундирования, но и пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, транспортная сфера и другое. Бюджетные вливания в военно-промышленный комплекс огромные, он очень здорово раскрутился. Поэтому в правительстве России говорят о небывалых успехах», – говорил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Именно оборонная отрасль сыграла важную роль в борьбе с безработицей – в 2024 году в этом секторе было занято примерно 3,8 млн человек, это рекордный показатель в новейшей истории, о чем заявлял в августе прошлого года на пленарном заседании форума "Армия-2024" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По данным некоторых зарубежных исследователей, этот показатель, с учетом связанных с ВПК гражданских производств, достигает 4,5 млн человек.
Нынешнюю экономическую политику уже назвали "военным кейнсианством". Этот термин появился в середине ХХ века, он основан на идеях одного из крупнейших экономистов в мировой истории – Джона Мейнарда Кейнса, выступавшего за широкие государственные инвестиции в экономику. В период холодной войны последователи Кейнса обосновали концепцию, согласно которой ВПК способен выступать мотором национальной экономики – что мы и наблюдаем в сегодняшней России.
"Эта экономика рухнет"
Некоторые зарубежные эксперты уже пророчат России едва ли не экономическую катастрофу после завершения конфликта, поскольку не видят возможностей перехода хозяйственного механизма на гражданские рельсы в короткие сроки.
«Россияне создают оружие, которое уничтожается на Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончатся военные действия», – уверяет профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета Михаэль Рохлиц.
Принимать прогнозы западных экономистов близко к сердцу не стоит, убежден экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Да на Западе постоянно обещают нашей экономике обвал, после начала СВО и введения санкций мы нечто подобное слышим регулярно. Да, сложности будут, но не критичные. Один пример: с 8 декабря на Московской бирже открывается доступ инвесторам из недружественных стран – они смогут покупать акции наших компаний. Это означает, что тамошние бизнесмены верят в нашу экономику после завершения военных действий», – поделился он своим мнением с amic.ru.
"У нас есть чем заниматься"
Нельзя сказать, что власти не задумываются о том, как будет работать ВПК после окончания СВО.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе онлайн-конференции в апреле 2025 года заявил, что объем производства на предприятиях ОПК в течение ближайших лет не снизится, даже если спецоперация на Украине завершится. По его словам, еще долгое время сохранится необходимость снабжения и перевооружения вооруженных сил страны, а также есть надежды на увеличение спроса на международном рынке.
«Мы продолжим выполнять поставленную президентом РФ задачу: довести долю гражданской продукции до 50%. С 2021-го, конечно, эта доля упала из-за возросшего объема оборонзаказа, но все равно производство гражданской продукции продолжает расти. У нас есть чем заниматься, направлений для развития много, так что впереди нас ждет много лет беспрерывной работы», – добавил Чемезов.
В сентябре 2025 года вопрос о том, как будет жить ВПК после СВО, затронул уже президент Владимир Путин. В ходе посещения Мотовилихинских заводов он напомнил, что "события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", однако "востребованность в современных вооруженных силах не закончится".
«Наоборот, мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно», – обратился Путин к персоналу предприятия.
Впрочем, на состоявшемся позднее в стенах этого завода заседании Военно-промышленной комиссии глава государства подчеркнул, что необходимо "более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения".
Путин также напомнил, что "в свое время до начала СВО были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК, создан хороший задел, и это также должно быть учтено при формировании новых госпрограмм".
Законотворцы ждут отмашки
Источник, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, пояснил amic.ru, что законотворческий процесс для будущего мирного периода уже идет:
«На самом деле, примерно с весны 2025 года идет разработка нормативных актов для работы нашей экономики в режиме мирного времени. Там большой массив документов – проекты законов, поправок к законам, постановлений и прочее. Предоставление льготных режимов, субсидий, снижение налогов, кредиты, контракты и так далее. Пока это все в "замороженном" состоянии, но будет пущено в работу, когда последует отмашка».
Конечно, оборонный сектор после завершения СВО ожидают серьезные перемены, отмечает Александр Разуваев:
«Зарплаты в ВПК и смежных секторах, конечно, сильно упадут – минимум в два раза. Но это закономерное следствие завершения боевых действий. Военный бюджет сильно сократится, какие-то компании станут работать на экспорт, какие-то – выпускать мирную продукцию, но это все равно не тот уровень загрузки».
Высокопоставленные чиновники пока успокаивают население тем, что лет пять-семь по окончании военных действий предприятия военно-промышленного комплекса страны будут работать на восполнение армейских арсеналов, оперативного войскового запаса, об этом заявлял в июне 2025 года начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов на полях Петербургского международного экономического форума.
Угроза "переохлаждения" и надежда на интеграцию
Следует отметить, что военные эксперты убеждены, что после СВО вооружение "made in Russia" будет крайне востребовано на мировом рынке, по некоторым позициям даже больше, чем ранее, поскольку доказало свою эффективность в условиях интенсивных боевых действий, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.
«Наша промышленность обрела принципиально новые компетенции, а армия осваивает технологии ведения боевых действий "нового типа". Я бы не исключал, что после победы в СВО спрос на российское оружие и российские военные технологии в мире вырастет кратно», – заявил Пухов "МК".
Завершение СВО грозит "переохлаждением" российской экономике, считает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.
Окончание боевых действий ведет к снижению государственных инвестиций в оборонный сектор, а переориентация производств на выпуск гражданской продукции потребует времени и эффективного планирования, заявила она RuNews24.ru.
Александр Разуваев считает, что позитивных моментов для экономики все же будет гораздо больше.
«На самом деле сократится дефицит бюджета после снижения военных расходов. Риск безработицы есть, но у нас повысилась потребность в кадрах почти повсюду. Зато будет рост фондового рынка. Но главное – гораздо быстрее начнет создаваться единый рынок с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Азербайджаном. Сейчас эти партнеры осторожничают – не хочется попасть под санкции, но потом никаких барьеров не будет. Это позитивно скажется на ценах, социальной сфере и других аспектах», – выразил уверенность экономист.
09:31:43 10-12-2025
Поднимем налоги, законодательно обяжем каждого купить по жигулям и штраф за бездетность. А если отключить интернет, можно говорить, что мы всех обогнали
09:43:35 10-12-2025
Боюсь СВО вполне может перерасти в нечто большое. Европе просто необходима большая война для перезагрузки своей экономики. Так что наш разогнанный ВПК может быть наоборот еще больше раскочегарят.
14:16:31 10-12-2025
ыть (09:43:35 10-12-2025) Боюсь СВО вполне может перерасти в нечто большое. Европе про... Посмотри бюджет на 2026, и посмотри, какую часть бюджета закладывают европейские государства на военные расходы
09:54:46 10-12-2025
Ай, а чего это вдруг начались разговоры про переход к миру? Вроде ж нам обещали 25 лет СВО?
10:01:43 10-12-2025
Гость (09:54:46 10-12-2025) Ай, а чего это вдруг начались разговоры про переход к миру? ... Кто обещал? Имена, фамилии, явки в студию. И помните, любезный, за распространение фейков об СВО есть уголовная статья.
10:56:52 10-12-2025
Гость (10:01:43 10-12-2025) Кто обещал? Имена, фамилии, явки в студию. И помните, любезн... Так это, никто иной как наш любезный юрист года. Какая у всех, однако, тут короткая память. Прямо рыбоньки.
11:01:38 10-12-2025
Гость (10:01:43 10-12-2025) Кто обещал? Имена, фамилии, явки в студию. И помните, любезн... "Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни." 26.05.2023
12:18:02 10-12-2025
Гость (11:01:38 10-12-2025) "Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверн... А где та пациентка, которая ванговала до Кукуева за три дня? Ах да, лечится теперича. Так а как проклятие людское вылечишь? Никак.
10:01:04 10-12-2025
Если жулик кроме как воровать казенные деньги ничем больше в жизни не занимался, то любой процесс, связанный с производством, представляет для него неразрешимую проблему...
10:01:45 10-12-2025
СССР через это уже проходил. Разогнали ВПК, выпускали лучшее оружие в мире, а гражданка голая была. В итоге за шоколадку и 200 сортов колбасы люди выбрали другую страну.
10:42:30 10-12-2025
Про это еще Крылов писал в своей басне, что же важнее для корабля: паруса или пушки
11:11:40 10-12-2025
Думаем об экономике будущего - это уже хорошо! Если планы о человеке, то вдвойне отлично.. Работы море и без ВПК - жильё одноэтажное, продукты в расчете на пол-мира, медицина, образование + наука... Безработица только в головах у нас..
13:06:58 10-12-2025
"Западные аналитики обещают крах российской экономике по завершении СВО"
Они ананизировали и предрекали наш крах ч.з. три месяца после начала СВО.
13:16:14 10-12-2025
Эта экономика рухнет, когда закончатся военные действия», – уверяет профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета Михаэль Рохлиц.
Это экономика еще более укрепится, когда ВПК будет и далее работать не только на Россию, но и на экспорт. А экспорт этот г-н Рохлиц будет заключаться в том, что ислам покупая оружие у России, будет производить набеги на Еуропу, там и так банды уже начинают шастать, оружия не хватает для расширения головорезов. Ну ничего, мы поможем.
P.S. В начинающийся век войн и катаклизмов, запас карман не тянет.
16:16:13 10-12-2025
это как сейчас всем нужно бросить ватсап и не вспоминать, для примера. но нет, все глупцы уперлись рогом . так и владельцы акций предприятий ВПК
17:40:32 10-12-2025
вспомните историю-Европа всегда прется войной на Россию...мож решить этот вопрос раз и навсегда...
03:34:32 11-12-2025
Ну, вопросов много конечно, как быть, как с этим бороться, как докатились до жизни такой и т.д. А я отвечу просто: зачем ВСЁ производство развалили, зачем на их месте понатыкали супермаркетов, многоэтожек,снесли всё, что можно продать. Вот и варимся мы в этом купи-продай, а не производи и продавай,экспортируй. А теперь? Уже у всех тц цены космос, нет смысла туда ходить,так как у обычных работяг на этих перекупов бабла нет. Выручают маркетплейсы. Завыли тогда тц и вечно голодный ненасытившийся ГРЕФ. Даже памятник ОБИ изготовили в КИТАЕ!!! Остановите это безумие!
08:28:58 11-12-2025
