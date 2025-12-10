"Сложности будут". Почему разогнавшийся ВПК представляет проблему для перехода к миру

Западные аналитики предрекают крах российской экономики по завершении СВО, чиновники обещают пополнять арсеналы

Окончание боевых действий на Украине поставит перед российской властью ряд непростых экономических вызовов – переориентация хозяйства страны на мирные рельсы, обострение проблемы безработицы, а также работа военно-промышленного комплекса в новых условиях. Последний момент, пожалуй, является ключевым, поскольку сегодня именно "оборонка" обеспечивает ключевые показатели промышленного роста.

Как будут решаться эти задачи, сбудутся ли пророчества западных аналитиков о грядущем крахе российской экономики, что делать с набравшей полный ход грозной машиной ВПК – в материале amic.ru.

ВПК как драйвер роста

О том, что "оборонка" является главным драйвером роста производства в РФ, фактически признал еще в апреле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин, когда выступал с отчетом в Госдуме.

Действительно, многие предприятия российской "оборонки" после начала спецоперации перешли на круглосуточный режим работы, были запущены новые производственные линии, некоторые предприятия вышли из состояния "анабиоза", в котором пребывали с 1990-2000-х годов.

По итогам 2024 года российский ВВП увеличился на 4,3%, превысив 200 трлн рублей, решающий вклад в этот рост внес именно военпром.

«ВПК – достаточно обширное понятие. Это не только производство оружия и обмундирования, но и пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, транспортная сфера и другое. Бюджетные вливания в военно-промышленный комплекс огромные, он очень здорово раскрутился. Поэтому в правительстве России говорят о небывалых успехах», – говорил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Именно оборонная отрасль сыграла важную роль в борьбе с безработицей – в 2024 году в этом секторе было занято примерно 3,8 млн человек, это рекордный показатель в новейшей истории, о чем заявлял в августе прошлого года на пленарном заседании форума "Армия-2024" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По данным некоторых зарубежных исследователей, этот показатель, с учетом связанных с ВПК гражданских производств, достигает 4,5 млн человек.

Нынешнюю экономическую политику уже назвали "военным кейнсианством". Этот термин появился в середине ХХ века, он основан на идеях одного из крупнейших экономистов в мировой истории – Джона Мейнарда Кейнса, выступавшего за широкие государственные инвестиции в экономику. В период холодной войны последователи Кейнса обосновали концепцию, согласно которой ВПК способен выступать мотором национальной экономики – что мы и наблюдаем в сегодняшней России.

"Эта экономика рухнет"

Некоторые зарубежные эксперты уже пророчат России едва ли не экономическую катастрофу после завершения конфликта, поскольку не видят возможностей перехода хозяйственного механизма на гражданские рельсы в короткие сроки.

«Россияне создают оружие, которое уничтожается на Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончатся военные действия», – уверяет профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета Михаэль Рохлиц.

Принимать прогнозы западных экономистов близко к сердцу не стоит, убежден экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Да на Западе постоянно обещают нашей экономике обвал, после начала СВО и введения санкций мы нечто подобное слышим регулярно. Да, сложности будут, но не критичные. Один пример: с 8 декабря на Московской бирже открывается доступ инвесторам из недружественных стран – они смогут покупать акции наших компаний. Это означает, что тамошние бизнесмены верят в нашу экономику после завершения военных действий», – поделился он своим мнением с amic.ru.

"У нас есть чем заниматься"

Нельзя сказать, что власти не задумываются о том, как будет работать ВПК после окончания СВО.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе онлайн-конференции в апреле 2025 года заявил, что объем производства на предприятиях ОПК в течение ближайших лет не снизится, даже если спецоперация на Украине завершится. По его словам, еще долгое время сохранится необходимость снабжения и перевооружения вооруженных сил страны, а также есть надежды на увеличение спроса на международном рынке.

«Мы продолжим выполнять поставленную президентом РФ задачу: довести долю гражданской продукции до 50%. С 2021-го, конечно, эта доля упала из-за возросшего объема оборонзаказа, но все равно производство гражданской продукции продолжает расти. У нас есть чем заниматься, направлений для развития много, так что впереди нас ждет много лет беспрерывной работы», – добавил Чемезов.

В сентябре 2025 года вопрос о том, как будет жить ВПК после СВО, затронул уже президент Владимир Путин. В ходе посещения Мотовилихинских заводов он напомнил, что "события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", однако "востребованность в современных вооруженных силах не закончится".

«Наоборот, мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно», – обратился Путин к персоналу предприятия.

Впрочем, на состоявшемся позднее в стенах этого завода заседании Военно-промышленной комиссии глава государства подчеркнул, что необходимо "более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения".

Путин также напомнил, что "в свое время до начала СВО были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК, создан хороший задел, и это также должно быть учтено при формировании новых госпрограмм".

Законотворцы ждут отмашки

Источник, близкий к аналитическому аппарату Госдумы, пояснил amic.ru, что законотворческий процесс для будущего мирного периода уже идет:

«На самом деле, примерно с весны 2025 года идет разработка нормативных актов для работы нашей экономики в режиме мирного времени. Там большой массив документов – проекты законов, поправок к законам, постановлений и прочее. Предоставление льготных режимов, субсидий, снижение налогов, кредиты, контракты и так далее. Пока это все в "замороженном" состоянии, но будет пущено в работу, когда последует отмашка».

Конечно, оборонный сектор после завершения СВО ожидают серьезные перемены, отмечает Александр Разуваев:

«Зарплаты в ВПК и смежных секторах, конечно, сильно упадут – минимум в два раза. Но это закономерное следствие завершения боевых действий. Военный бюджет сильно сократится, какие-то компании станут работать на экспорт, какие-то – выпускать мирную продукцию, но это все равно не тот уровень загрузки».

Высокопоставленные чиновники пока успокаивают население тем, что лет пять-семь по окончании военных действий предприятия военно-промышленного комплекса страны будут работать на восполнение армейских арсеналов, оперативного войскового запаса, об этом заявлял в июне 2025 года начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов на полях Петербургского международного экономического форума.

Угроза "переохлаждения" и надежда на интеграцию

Следует отметить, что военные эксперты убеждены, что после СВО вооружение "made in Russia" будет крайне востребовано на мировом рынке, по некоторым позициям даже больше, чем ранее, поскольку доказало свою эффективность в условиях интенсивных боевых действий, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

«Наша промышленность обрела принципиально новые компетенции, а армия осваивает технологии ведения боевых действий "нового типа". Я бы не исключал, что после победы в СВО спрос на российское оружие и российские военные технологии в мире вырастет кратно», – заявил Пухов "МК".

Завершение СВО грозит "переохлаждением" российской экономике, считает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.

Окончание боевых действий ведет к снижению государственных инвестиций в оборонный сектор, а переориентация производств на выпуск гражданской продукции потребует времени и эффективного планирования, заявила она RuNews24.ru.

Александр Разуваев считает, что позитивных моментов для экономики все же будет гораздо больше.