Легкое питание в жару снижает нагрузку на организм и помогает легче переносить высокие температуры

11 июня 2026, 14:16, ИА Амител

Гамбургер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку от жирной, жареной и копченой еды. Сладкие газированные напитки только усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь усугубляют обезвоживание, сообщила главный врач городской поликлиники № 220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова РИА Новости.

Специалист советует избегать жирной, жареной и копченой пищи в жару, так как она перегружает организм. Она также отмечает, что сладкие газированные напитки могут усилить чувство жажды, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.

«В качестве альтернативы лучше пить чистую или минеральную воду, зеленый чай, а также употреблять овощи и фрукты, богатые влагой и калием, такие как огурцы, томаты, листовой салат и шпинат», — отметила она.

Косенкова рекомендовала употреблять больше легкой белковой пищи и кисломолочных продуктов, включая курицу, рыбу, нежирный кефир и творог.

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