Россиянам рассказали, что лучше не есть в жару
Легкое питание в жару снижает нагрузку на организм и помогает легче переносить высокие температуры
11 июня 2026, 14:16, ИА Амител
В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку от жирной, жареной и копченой еды. Сладкие газированные напитки только усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь усугубляют обезвоживание, сообщила главный врач городской поликлиники № 220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова РИА Новости.
Специалист советует избегать жирной, жареной и копченой пищи в жару, так как она перегружает организм. Она также отмечает, что сладкие газированные напитки могут усилить чувство жажды, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.
«В качестве альтернативы лучше пить чистую или минеральную воду, зеленый чай, а также употреблять овощи и фрукты, богатые влагой и калием, такие как огурцы, томаты, листовой салат и шпинат», — отметила она.
Косенкова рекомендовала употреблять больше легкой белковой пищи и кисломолочных продуктов, включая курицу, рыбу, нежирный кефир и творог.
Ранее врач назвала полезный завтрак перед экзаменом.
14:35:33 11-06-2026
в жару лучше не есть, а пить.
14:54:18 11-06-2026
желательно пива побольше
19:04:05 11-06-2026
россияне сами прекрасно знают что есть и пить и в жару и в холод
19:26:33 11-06-2026
В жару окрошка - наше всё!