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Россиянам рассказали, что лучше не есть в жару

Легкое питание в жару снижает нагрузку на организм и помогает легче переносить высокие температуры

11 июня 2026, 14:16, ИА Амител

Гамбургер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Гамбургер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку от жирной, жареной и копченой еды. Сладкие газированные напитки только усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь усугубляют обезвоживание, сообщила главный врач городской поликлиники № 220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова РИА Новости.

Специалист советует избегать жирной, жареной и копченой пищи в жару, так как она перегружает организм. Она также отмечает, что сладкие газированные напитки могут усилить чувство жажды, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.

«В качестве альтернативы лучше пить чистую или минеральную воду, зеленый чай, а также употреблять овощи и фрукты, богатые влагой и калием, такие как огурцы, томаты, листовой салат и шпинат», — отметила она.

Косенкова рекомендовала употреблять больше легкой белковой пищи и кисломолочных продуктов, включая курицу, рыбу, нежирный кефир и творог.

Ранее врач назвала полезный завтрак перед экзаменом.

Гаспачо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 4

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100%

14:35:33 11-06-2026

в жару лучше не есть, а пить.

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Гость

14:54:18 11-06-2026

желательно пива побольше

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Константин

19:04:05 11-06-2026

россияне сами прекрасно знают что есть и пить и в жару и в холод

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Гость

19:26:33 11-06-2026

В жару окрошка - наше всё!

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