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Врач назвала полезный завтрак перед экзаменом

"Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови"

11 июня 2026, 06:55, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Есть несколько самых полезных завтраков, благодаря которым не нужно будет отвлекаться на голод во время экзамена, рассказала news.ru врач Марина Комолова. 

«Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови. Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода. Горький шоколад перед экзаменом дает быстрый эффект», — отметила эксперт. 

Причем двух-трех долек достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей. А чтобы оставаться сытым несколько часов, на завтрак нужно съесть пяти- или девятипроцентный творог.

Этот продукт богат казеином — белком, который усваивается медленно и поддерживает сытость до самого обеда.

Манная каша / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 2

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гость

08:38:29 11-06-2026

Что ежедневно кушает ваш ребенок тем и кормите.И будет все хорошо.Удачи и здоровья вашим детям.

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Гость

11:51:00 11-06-2026

Главное дудки у них не отбирайте перед экзаменами. Стрессовать будут. Уже девятиклассники га ОГЭ если не пыхнут перед экзаменом не об сдаче его думают, а быстрее бы покурить. Честно. Дочь молодой педагог и она с легкостью общается с детьми. Они ей открываются. Мол родители забрали соску и весь экзамен про это думали. И показатели из-за этого хуже. Нужно было до этого проблему решать или после этого. Но не перед экзаменом.

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