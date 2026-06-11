Врач назвала полезный завтрак перед экзаменом

"Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови"

11 июня 2026, 06:55, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Есть несколько самых полезных завтраков, благодаря которым не нужно будет отвлекаться на голод во время экзамена, рассказала news.ru врач Марина Комолова.

«Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови. Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода. Горький шоколад перед экзаменом дает быстрый эффект», — отметила эксперт.

Причем двух-трех долек достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей. А чтобы оставаться сытым несколько часов, на завтрак нужно съесть пяти- или девятипроцентный творог.

Этот продукт богат казеином — белком, который усваивается медленно и поддерживает сытость до самого обеда.