Врач назвала полезный завтрак перед экзаменом
"Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови"
11 июня 2026, 06:55, ИА Амител
Есть несколько самых полезных завтраков, благодаря которым не нужно будет отвлекаться на голод во время экзамена, рассказала news.ru врач Марина Комолова.
«Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови. Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода. Горький шоколад перед экзаменом дает быстрый эффект», — отметила эксперт.
Причем двух-трех долек достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей. А чтобы оставаться сытым несколько часов, на завтрак нужно съесть пяти- или девятипроцентный творог.
Этот продукт богат казеином — белком, который усваивается медленно и поддерживает сытость до самого обеда.
08:38:29 11-06-2026
Что ежедневно кушает ваш ребенок тем и кормите.И будет все хорошо.Удачи и здоровья вашим детям.
11:51:00 11-06-2026
Главное дудки у них не отбирайте перед экзаменами. Стрессовать будут. Уже девятиклассники га ОГЭ если не пыхнут перед экзаменом не об сдаче его думают, а быстрее бы покурить. Честно. Дочь молодой педагог и она с легкостью общается с детьми. Они ей открываются. Мол родители забрали соску и весь экзамен про это думали. И показатели из-за этого хуже. Нужно было до этого проблему решать или после этого. Но не перед экзаменом.